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Пиар вместо качества: «Арсеньевский молкомбинат» вновь попал в скандал?

Вчера, 19:53
Фото: Золотой Рог
ООО «Арсеньевский молочный комбинат», который без стеснения использует недопустимые компоненты в своём ГОСТовском мороженом, согласно лабораторным исследованиям образцов двух различных партий, и, в связи с этим, «кормит» жителей Приморского края фальсификатом, решил «под шум» ВЭФа напомнить о себе.

Только вот реальными достижениями и победами компания, на наш взгляд, похвастаться не может и поэтому руководство предприятия не нашло ничего лучше, чем опубликовать в местных СМИ новость от 7 июня.
 
В одном из новостных сайтов Приморского края была опубликована заказная, по нашему мнению, статья с заголовком: «Молочные реки: сказка становится реальностью!», в которой рассказывается о том, как работает ООО «АМК», изготавливая свою продукцию только  из натурального молока.
 
Инфоповодом к написанию и публикации данного текста послужил тот факт, что 7 июня губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил руководителю Арсеньевского молочного комбината Юрию Минкину почетную грамоту президента РФ «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
 
Однако, ни руководство компании, ни СМИ, опубликовавшее данный текст, не смутила дата события, о котором шла речь.
 
По нашему мнению, глава ООО «АМК», зная о том, что предприятие производит фальсификаты и в информационном пространстве данный факт широко освещается, решил «попиариться» перед гостями ВЭФ-2022 и заявить о компании с позитивной стороны.
 
«Восток-Медиа» приводит цитату директора Арсеньевского молочного комбината Юрия Минкина, которая была использована в этой похвальной статье. Кстати, руководство ООО «АМК» не пожалело денег, чтобы продублировать её в печатной версии издания, которое распространяется на полях ВЭФ.
 
«Использование в производстве натурального молока позволяет не только создавать продукцию самого высокого качества, но и поддерживать местных фермеров. Без взаимодействия всех структур добиться стабильных поставок молока невозможно», — рассказывал директор ранее.
 
Однако, если вспомнить проведённые приморскими и хабаровскими лабораториями исследования, которые выявили в «пломбире» от «Арсеньевского молокозавода» растительные жиры — фитостерины, которых быть не должно в ГОСТовском продукте.
 
Дурная слава о некачественном мороженном ходит уже не только в средствах массовой информации Хабаровского и Приморского края, но и в социальных сетях. Так, блоггеры Приморья на прошлой неделе подняли волну возмущения по поводу качества молочной продукции от ООО «Арсеньевский молочный комбинат». Общественник Оксана Егорова опубликовала пост в социальных сетях о том, что заставило её отказаться от молочных продуктов производства завода в Арсеньеве.

А ранее, другие жители столицы Дальнего Востока также рассказали, что не будут есть мороженое от ООО «АМК», если в нем присутствуют следы пальмового масла и других растительных жиров.
 
«Я перестану. Я за 100% продукцию, которая должна приносить пользу для организма. А не с какими-то заменителями, потому что все эти заменители приносят организму только негатив»;
 
«Наверно, все же смущает. Выбора же много и можно посмотреть что-то другое. У меня мама всегда читает состав всех продуктов и всегда выбирает что-то более натуральное. И поэтому меня с детства так приучили, и я делаю также».
 
Добавим, что анализы продукции были проведены неспроста, а после ряда жалоб жителей Приморского края на симптомы отравления после употребления в пищу холодного лакомства.

#Общество#Бизнес#Здоровье и экология#Приморский край#Владивосток#Спецпроекты
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