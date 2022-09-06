Пиар вместо качества: «Арсеньевский молкомбинат» вновь попал в скандал?

Только вот реальными достижениями и победами компания, на наш взгляд, похвастаться не может и поэтому руководство предприятия не нашло ничего лучше, чем опубликовать в местных СМИ новость от 7 июня.



В одном из новостных сайтов Приморского края была опубликована заказная, по нашему мнению, статья с заголовком: «Молочные реки: сказка становится реальностью!», в которой рассказывается о том, как работает ООО «АМК», изготавливая свою продукцию только из натурального молока.



Инфоповодом к написанию и публикации данного текста послужил тот факт, что 7 июня губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил руководителю Арсеньевского молочного комбината Юрию Минкину почетную грамоту президента РФ «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».



Однако, ни руководство компании, ни СМИ, опубликовавшее данный текст, не смутила дата события, о котором шла речь.



По нашему мнению, глава ООО «АМК», зная о том, что предприятие производит фальсификаты и в информационном пространстве данный факт широко освещается, решил «попиариться» перед гостями ВЭФ-2022 и заявить о компании с позитивной стороны.



«Восток-Медиа» приводит цитату директора Арсеньевского молочного комбината Юрия Минкина, которая была использована в этой похвальной статье. Кстати, руководство ООО «АМК» не пожалело денег, чтобы продублировать её в печатной версии издания, которое распространяется на полях ВЭФ.



«Использование в производстве натурального молока позволяет не только создавать продукцию самого высокого качества, но и поддерживать местных фермеров. Без взаимодействия всех структур добиться стабильных поставок молока невозможно», — рассказывал директор ранее.



Однако, если вспомнить проведённые приморскими и хабаровскими лабораториями исследования, которые выявили в «пломбире» от «Арсеньевского молокозавода» растительные жиры — фитостерины, которых быть не должно в ГОСТовском продукте.



Дурная слава о некачественном мороженном ходит уже не только в средствах массовой информации Хабаровского и Приморского края, но и в социальных сетях. Так, блоггеры Приморья на прошлой неделе подняли волну возмущения по поводу качества молочной продукции от ООО «Арсеньевский молочный комбинат». Общественник Оксана Егорова опубликовала пост в социальных сетях о том, что заставило её отказаться от молочных продуктов производства завода в Арсеньеве.