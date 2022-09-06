«Ситуация критическая»: как России преодолеть технологическое отставание

Он добавил, что для получения венчурного финансирования в непростых для инвесторов условиях стартапам придётся отвечать на запрос рынка. Ситуация в экономике изменилась, и бизнес едва ли будет готов выделять деньги на развитие проекта, не отвечающего вызовам дня.