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«Ситуация критическая»: как России преодолеть технологическое отставание

Сегодня, 13:40
Фото: zr.media
Российская экономика столкнулась с беспрецедентным вызовом после введения санкций. Целые отрасли оказались отрезанными от жизненно необходимых технологий. Выход из сложной ситуации есть, рассказали участники прошедшей на ВЭФ-2022 дискуссии «Как победить в технологическом развитии?».

Развитие отечественных высоких технологий волнует не только крупный бизнес, но и руководство страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что построение технологического суверенитета не означает изоляцию страны от мира.

Схожую идею высказал модератор сессии — глава фонда «Восход», созданного Интерросом В. Потанина Руслан Саркисов.

— Россия должна стремиться к сотрудничеству с дружественными странами и быть вписанной в мировую экономику, — заявил он.

У Дальнего Востока в новых условиях есть преимущество, считает замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. Региону пойдёт на пользу его близость к рынкам стран Азии, которые будут серьёзным подспорьем в технологическом развитии.

При этом не стоит слепо надеяться на партнёров, пытаясь решить проблемы в хайтек-отраслях.

Президент компании «Элемент» Илья Иванцов уверен: зарубежные коллеги не будут просто так делиться с Россией своими новейшими разработками.

Нужные технологии и продукцию можно будет получить, только если партнёры увидят в России очень интересную им самим продукцию.

Существенную помощь созданию отечественных производств в сфере электроники уже оказывают.

— Не каждая страна субсидирует до 90% затрат на разработку компонентной базы, технологического оборудования, технологий, — отметил Иванцов.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Учёнова, благодаря многолетней работе у руководства страны был «фундамент» для быстрого изменения мер господдержки после введения санкций.

Власти снизили требования к получению субсидии на научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность, сделали льготные кредиты доступными для предприятий из разных отраслей.

— Будем дальше взаимодействовать с бизнесом, будем при необходимости модернизировать инструменты, которые сегодня есть, — подчеркнул заместитель главы минпромторга.

Важную роль в преодолении технологического разрыва могут сыграть отечественные стартапы.

Вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем считает, что в России есть «прекрасная база — масса талантливых людей», а вот финансирования для создания прорывных продуктов долгое время не хватало.

— Сейчас ситуация критическая настолько, что нужно будет поддерживать те предприятия, которые быстро проводят техническое перевооружение и внедряют новые технологии, — поделился мнением вице-президент «Сколково».

Государство уже готово помогать перспективным стартапам. Предпринимателям доступны различные грантовые программы, и получить средства для запуска — не проблема.

Всего лишь «хорошей идеи» достаточно, чтобы получить до 3 миллионов рублей, рассказал глава фонда «Восход» Руслан Саркисов.

Он добавил, что для получения венчурного финансирования в непростых для инвесторов условиях стартапам придётся отвечать на запрос рынка. Ситуация в экономике изменилась, и бизнес едва ли будет готов выделять деньги на развитие проекта, не отвечающего вызовам дня.

Дальневосточные стартапы выигрывают за счёт своей погружённости в Азиатско-Тихоокеанский регион, считает собеседник. IT-компании из восточной части России уже сотрудничают с партнёрами из Китая, Японии, Сингапура и Вьетнама.

Предприниматели с Дальнего Востока работают и в DeepTech (англ. «глубокие технологии»), решая задачи на острие науки. В регионе есть стартапы в отраслях цифровой медицины, искусственного интеллекта и в других передовые сферах, развитие которых имеет первостепенную важность для страны.

— На горизонте 3-5 лет проекты дорастут до приемлемого для венчурных инвестиций уровня, — предположил Руслан Саркисов.

Напомним, что VII Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

 

#Инвестиции#Санкции#Новости#Приморский край#Дальний Восток#Стартап#Бизнес
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