«Терминал Астафьева» обработал первое контейнерное судно

Это является частью стратегии дальнейшего развития контейнерного направления работы предприятия.
Как сообщили на предприятии, запуск в работу ПЗТК даст возможность принимать суда с иностранным грузом для таможенного оформления и отправки контейнеров на склад временного хранения на второй производственной площадке предприятия.
– Организация на территории порта ПЗТК значительно ускорит выгрузку и отправку контейнеров получателям без снижения эффективности таможенного контроля. Мы знаем о существующем остром дефиците портовых площадок для выгрузки грузов, пришедших в Россию морем. Поэтому активно развиваем контейнерное направление, остро востребованное в настоящее время. Диверсификация наших производственных процессов также направлена и на дальнейшее устойчивое развитие предприятия, – отметил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
Напомним, АО «Терминал Астафьева» активно развивает направление контейнерных перевозок. Недавно был отправлен первый контейнерный поезд со станции Находка в Москву. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы. В ближайшей перспективе предприятие планирует запускать по одному контейнерному поезду в день. Сейчас крайне важно создание дополнительных возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России.
Мария ЦИРЛИНА
Фото: АО «Терминал Астафьева»