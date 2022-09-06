«Терминал Астафьева» обработал первое контейнерное судно

Напомним, АО «Терминал Астафьева» активно развивает направление контейнерных перевозок. Недавно был отправлен первый контейнерный поезд со станции Находка в Москву. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы. В ближайшей перспективе предприятие планирует запускать по одному контейнерному поезду в день. Сейчас крайне важно создание дополнительных возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России.