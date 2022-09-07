Искусственный интеллект прописался во Владивостоке

Центр, организованный Сбербанком совместно с Дальневосточным федеральным университетом, стал важной вехой в развитии искусственного интеллекта на территории Дальнего Востока.
На торжественной церемонии по случаю открытия ДВ центра ИИ, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что этому событию предшествовал длинный путь.
- У Сбербанка и ДВФУ уже было реализовано несколько совместных проектов, - подчеркнул Александр Ведяхин. - Мы поняли, что здесь есть сильные ребята, сильная школа. Но, главное – у них есть сильное желание делать много и интересно, работать с самыми современными технологиями искусственного интеллекта. Из целого ряда актуальных тем для последующих разработок мы вместе выбирали наиболее важные для Дальнего Востока – то, что связано с экологией, социальной ответственностью.
Александр Ведяхин отметил, что Сбер является федеральным центром компетенций по искусственному интеллекту. В крупнейшем банке страны работают тысячи ребят, которые занимаются развитием и работой с моделями ИИ. Сбербанк сотрудничает с крупнейшими научными центрами, учебными заведениями, является участником альянса ИИ и все эти знания, опыт и навыки принёс сюда, на Дальний Восток.
Проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета Александр Сергеевич Самардак отметил, что создание ДВ центра ИИ – очередной шаг университета по укреплению партнёрства с ведущими компаниями из реального сектора экономики.
- ДВ центр ИИ призван вести исследования в этой прогрессивной сфере совместно с другими компаниями и организациями. Я уверен, что нас ждёт успех, новые открытия, которые будут востребованы промышленными предприятиями, так и социальной сферой. Важно, что исследования, которые будут проводиться в ДВ центре ИИ, будут междисциплинарными, начиная с гуманитарных, математических, юридических наук, и заканчивая прикладной экологией.
Также в офисе Сбербанка на территории кампуса ДВФУ гостям были представлены несколько тем, которыми намерен заниматься ДВ центр ИИ. Они связаны с экологией, устойчивым развитием и построением моделей ИИ для решения практических задач. Например, одна из тем связана с таким явлением природы, хорошо знакомым жителям приморских территорий Дальнего Востока, как «красные приливы». Из-за масштабного цветения воды, вызванное размножением водорослей, прибрежные воды окрашиваются в красный цвет. Это опасное явление. Случалось, что люди заходили в воду и выходили с химическими ожогами и отравлениями. Гибнут морские обитатели, их туши нередко выбрасывают волны на берег. Лет 50 назад «красные приливы» были весьма локальным явлением, сейчас, из-за потепления климата, загрязнения океана, они происходят всё чаще и в местах, где ранее такого не наблюдалось. Дальневосточный центр искусственного интеллекта планирует совместно с учёными ДВО РАН планирует разработать систему, которая позволит моделировать разные способы устранения «красных приливов».
Также на мероприятии прошла презентация книги «Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта. Восточный вектор», издание которой – один из первых результатов деятельности Дальневосточного центра искусственного интеллекта.