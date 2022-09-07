Искусственный интеллект прописался во Владивостоке

Также в офисе Сбербанка на территории кампуса ДВФУ гостям были представлены несколько тем, которыми намерен заниматься ДВ центр ИИ. Они связаны с экологией, устойчивым развитием и построением моделей ИИ для решения практических задач. Например, одна из тем связана с таким явлением природы, хорошо знакомым жителям приморских территорий Дальнего Востока, как «красные приливы». Из-за масштабного цветения воды, вызванное размножением водорослей, прибрежные воды окрашиваются в красный цвет. Это опасное явление. Случалось, что люди заходили в воду и выходили с химическими ожогами и отравлениями. Гибнут морские обитатели, их туши нередко выбрасывают волны на берег. Лет 50 назад «красные приливы» были весьма локальным явлением, сейчас, из-за потепления климата, загрязнения океана, они происходят всё чаще и в местах, где ранее такого не наблюдалось. Дальневосточный центр искусственного интеллекта планирует совместно с учёными ДВО РАН планирует разработать систему, которая позволит моделировать разные способы устранения «красных приливов».