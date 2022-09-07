На Сахалине пациентов стали обследовать с помощью СМАРТ-технологий

Не без внимания остаются и жители отдаленных населенных пунктов. Для этих целей разработана система “Умный ФАП”. Она включает десять фельдшерско-акушерских пунктов имеющих необходимое оборудование для проведения диагностики и дистанционной передачи данных. Так, благодаря использованию СМАРТ-технологий уже обследовано более 2,5 тысяч человек. В этом году подобная аппаратура поступит еще в 13 ФАПов.