На Сахалине пациентов стали обследовать с помощью СМАРТ-технологий

В ходе своего выступления он заявил, что до конца 2022 года 90 тысяч островитян пройдут высокотехнологичное медобследование.
По словам Валерия Лимаренко, в течении прошлого года удалось обследовать 73 тысячи человек, однако в нынешнем году запланирован большой объем проведения исследований среди жителей региона. Об этом пишет tia-ostrova.ru.
“За счет концентрации медицинского оборудования и внедрения бережливых технологий мы открыли в островном регионе 15 диагностических центров. Чекапы позволяют оперативно приступить к лечению, в том числе заболеваний, представляющих угрозу жизни”, - отметил Лимаренко.
Так, что за последние 3 года в Сахалинской области была налажена централизованная система планирования работы врачей первичного звена, что дало более 30% дополнительных талонов.
В связи с тем, что областные стационары загружены только на 50-70 процентов, на полуострове организовано привлечение врачей из больниц для приема пациентов в поликлиниках. Эта мера позволила увеличить количество выдаваемых талонов к узким специалистам, таким как невролог, офтальмолог.
Причем записаться к врачу можно несколькими способами: через личный кабинет каждого пациента в специальном региональном приложении, сервис Госуслуги, а также инфомат в медучреждениях или работающий круглосуточно колл-центр. Более того, на прием к узкому специалисту можно попасть, минуя прием терапевта.
Не без внимания остаются и жители отдаленных населенных пунктов. Для этих целей разработана система “Умный ФАП”. Она включает десять фельдшерско-акушерских пунктов имеющих необходимое оборудование для проведения диагностики и дистанционной передачи данных. Так, благодаря использованию СМАРТ-технологий уже обследовано более 2,5 тысяч человек. В этом году подобная аппаратура поступит еще в 13 ФАПов.
Важной новацией стало использование мобильных комплексов для обследования сельских жителей, а также проведения диспансеризации. В регионе уже работают 47 передвижных станций различного назначения: диагностические, лабораторные, стоматологические, рентгенологические. За восемь текущего года с их помощью обследовано более 35 тысяч островитян.