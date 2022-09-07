Новый формат работы инвестора показывает Морской порт Аврора в Приморье

Несмотря на то, что работы по строительству Морского порта «Аврора» в бухте Безымянной ещё не ведутся, жители посёлка Дунай уже успели ощутить, что на территорию зашёл серьёзный инвестор - предприятие, которое готово взять на себя ответственность за её благополучие и дальнейшее развитие.
«Морской порт «Аврора» - пример компании, для которой социальная ответственность – не просто слова. Социальные программы не только сопровождают бизнес предприятия, они идут на несколько шагов впереди основной деятельности. Так, ещё не приступив к реализации инвестпроекта по строительству порта, «Аврора» уже развернула на территории городского округа ЗАТО Фокино целый ряд проектов, направленных на повышение качества жизни людей.
Спорткомплекс под открытым небом
Теперь жители посёлка Дунай могут с комфортом заниматься спортом — на территории школы № 253 открылся современный спортивный комплекс под открытым небом. «Морской порт «Аврора» полностью оплатил закупку и установку всего оборудования, а также благоустройство территории площадки.
Многофункциональный комплекс оснащён турниками, разноуровневыми перекладинами, тренажерами для пресса, скамьёй для наклонов и другим оборудованием. Здесь есть всё необходимое для самостоятельных тренировок по общефизической и силовой подготовке на открытом воздухе.
Чтобы новичкам было проще определиться, как использовать тренажёры и какие именно упражнения подходят для той или иной группы мышц, на площадке установлен специальный информационный стенд с инструкциями.
«Надеемся, что новый спортивный объект станет местом притяжения для многих дунайцев, кто любит спорт и здоровый образ жизни», — заявили в компании «Морской порт «Аврора».
Скорая помощь вернётся в Дунай
Компания помогла решить и такую острую для посёлка Дунай проблему как отсутствие машины скорой медицинской помощи.
Сложности с оказанием экстренной медицинской помощи здесь начались в мае текущего года, когда единственный автомобиль скорой помощи, закреплённый за посёлком, вышел из строя. Чтобы реанимировать старенькую изношенную машину потребовалась солидная сумма, которой в распоряжении Медико-санитарной части №100 городского округа ЗАТО Фокино не было. В итоге уже больше трёх месяцев «неотложка» ездит к дунайцам из Фокино, а это почти 20 километров.
«Возникшая в посёлке проблема «Скорой», вышла на краевой уровень. Как только руководство «Морского Порта Аврора» узнало о том, что жители Дуная остались без машины скорой помощи, было решено выделить денежные средства на приобретение нового автомобиля, чтобы жители посёлка могли оперативно получать неотложную медицинскую помощь в круглосуточном режиме», - рассказали в компании.
Первоклассники к учёбе готовы
Собрать ребёнка в первый класс – дело не только хлопотное, но и довольно затратное. Однако родителям первоклашек ЗАТО Фокино в этом году повезло – экипировать детей к школе им помог инвестор. К 1 сентября «Морской порт «Аврора» подготовил для всех первоклассников городского округа подарочные наборы канцелярии ErichKrause.
Набор, состоящий из 43 предметов, был сформирован на основе рекомендаций учителей начальных классов. В него вошли все школьные принадлежности, которые могут пригодиться юному ученику в первый школьный год. Это комплекты ученических тетрадей в клетку и в линейку, обложки для тетрадей и дневника, простые и цветные карандаши, точилка, ножницы, шариковые ручки, клей, краски, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага и картон.
Подарочные наборы перед началом учебного года были отправлены во все школы Фокино, Дуная, Путятина и Руднево.
Благоустройство пляжа
Еще один важный для местных жителей проект, за который взялась компания, - это благоустройство общественного пляжа в микрорайоне ТЭМП. В настоящее время специалисты завершили обследование дна и разработали план по его очистке. Соответствующие документы уже направлены в администрацию городского округа.
«На дне много опасных предметов — от бетонных блоков и ржавой арматуры и до самого разнообразного бытового мусора и старых автомобильных покрышек. Есть даже останки затонувших катеров. Для обеспечения безопасного отдыха граждан весь подводный хлам для начала нужно извлечь и утилизировать. И мы это сделаем», — рассказали в компании «Морской порт «Аврора».
Также в настоящее время готовится проектная документация на проведение работ по благоустройству пляжа. Выбран проектировщик, который разработает проект с учётом пожеланий местных жителей. Как только вся документация будет согласована и утверждена, Морской порт «Аврора» обеспечит финансирование проекта.
Напомним, что Морской порт «Аврора» реализует на территории ЗАТО Фокино, в бухте Безымянной, инвестиционный проект по строительству современного многофункционального перевалочного комплекса. Проектная мощность порта «Аврора» составит порядка 40 миллионов тонн в год. Объем инвестиций оценивается в 200 миллиардов рублей. Запуск первой очереди даст территории 450 новых рабочих мест, к выходу на полную проектную мощность их число увеличится до 1200. При строительстве порта инвестор намерен использовать современные технологии и обеспечить соблюдение всех требований промышленной и экологической безопасности.