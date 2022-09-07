Новый формат работы инвестора показывает Морской порт Аврора в Приморье

Сложности с оказанием экстренной медицинской помощи здесь начались в мае текущего года, когда единственный автомобиль скорой помощи, закреплённый за посёлком, вышел из строя. Чтобы реанимировать старенькую изношенную машину потребовалась солидная сумма, которой в распоряжении Медико-санитарной части №100 городского округа ЗАТО Фокино не было. В итоге уже больше трёх месяцев «неотложка» ездит к дунайцам из Фокино, а это почти 20 километров.