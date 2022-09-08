Как выбрать серьги, чтобы привлечь к себе внимание

Серьги-кольца сейчас крайне востребованы. С их помощью можно создать не только дерзкий яркий образ, но и носить со строгим костюмом, если выбрать небольшой размер. Конго отлично сочетаются и с куртками, и с джинсами, и футболками. Именно поэтому изделия относятся к разделу must have. Ещё одной современной фишкой колец является возможность делать ассиметричные пары разных размеров. Однако есть одно табу. Ни в коем случае не надевайте серьги-кольца, если у вас круглая форма лица.