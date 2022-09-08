Как выбрать серьги, чтобы привлечь к себе внимание

Каждая женщина хочет выглядеть ухоженно, элегантно, стильно.
Для этого немало времени уделяется созданию образа. Причём даже повседневный лук нужно продумывать до мелочей, чтобы все детали смотрелись гармонично. Одним из главных аксессуаров для женщины являются серьги, ведь именно они делают акцент на лицо и прическу. Однако серьги нужно уметь правильно подбирать. Например, знаете ли вы, какому типу лица лучше всего подходят серьги конго? Давайте разбираться вместе.
Как правильно подобрать серьги для себя
Изначально следует обратить внимание на такие важные моменты:
Популярные виды серёжек
Серьги-кольца сейчас крайне востребованы. С их помощью можно создать не только дерзкий яркий образ, но и носить со строгим костюмом, если выбрать небольшой размер. Конго отлично сочетаются и с куртками, и с джинсами, и футболками. Именно поэтому изделия относятся к разделу must have. Ещё одной современной фишкой колец является возможность делать ассиметричные пары разных размеров. Однако есть одно табу. Ни в коем случае не надевайте серьги-кольца, если у вас круглая форма лица.
Длинные серьги во все времена были модными и актуальными. Сегодня они ещё и имеют множество вариантов исполнения. Среди них стоит выделить:
Массивные серьги принято надевать к вечерним нарядам. Ими можно подчеркнуть яркое одеяние, чтобы привлечь внимание. Например, длинное дорогое платье или костюм. Серьги с геометрическими фигурами не имеют строгих правил по отношению к себе, их используют под разные стили.
Сегодня модным считается вариант пары с разной длинной серёжек, которые часто носят женщины с короткими стрижками. Серьги-цепочки – это универсальный вариант, который подойдёт под любой образ. Однако помните о безопасности, не надевайте такие серьги для занятий спортом.
Пусеты-гвоздики. Самые популярные на сегодня серьги, судя по опросам, а всё благодаря многочисленным преимуществам. Они;
Особого внимания заслуживают каффы. Если вы боитесь прокалывать уши, но образ требует украшений в ушах, то данные серьги – ваше спасение. Для них не требуется прокол, они цепляются за ухо, а благодаря объёмности смотрятся очень эффектно, легко дополнят собой яркий образ.
Какой бы вид серёжек вы не выбрали, помните, что важно учитывать качество украшений. Заказывайте изделия в магазинах, которые гарантируют качество. Примером является «Бронницкий Ювелир». Для себя всегда нужно выбирать только лучшее.
Реклама. ООО «Миратек».