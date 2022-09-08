Цифровой и сетевой комфорт приморцев и дальневосточников повышает «Ростелеком»

«Повышение цифрового и сетевого комфорта людей, живущих и работающих на Дальнем Востоке, — один из приоритетов в стратегии развития социально-экономической инфраструктуры региона. Мы это очень хорошо понимаем. Для создания современного технологического базиса, позволяющего надёжно хранить и оперативно обрабатывать данные, нужна квалифицированная команда, не только хорошо знакомая со спецификой региона, но и обладающая подтверждённым реальным опытом в сфере строительства и оснащения объектов, столь сложных и комплексных, как ЦОД, — поясняет генеральный директор Key Point Евгений Вирцер. — Сейчас в нашем проекте задействовано сто пятьдесят штатных специалистов различного профиля, одиннадцать из них сертифицированы UPTIME Institute. Во многом благодаря глубокой экспертизе проектной команды нам удаётся без потери качества корректировать стартовую концепцию ЦОД в ТОР «Надеждинская» под влиянием внешних условий и сохранять высокий уровень доверия со стороны привлекаемых в проект стратегических партнёров. Появление в ЦОД Key Point полноценного узла связи ПАО «Ростелеком», лидирующего на российском рынке по количеству и качеству собственных дата-центров, безусловно, является большим плюсом для нас».