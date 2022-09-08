Цифровой и сетевой комфорт приморцев и дальневосточников повышает «Ростелеком»

В дни работы во Владивостоке VII Восточного экономического форума ПАО «Ростелеком» и ООО «Кей Поинт» (Key Point) обсудили условия организации точки присутствия крупнейшего российского интегрированного провайдера цифровых услуг и решений в создаваемом на территории опережающего развития «Надеждинская» дата-центре Key Point, имеющим сертификат UPTIME Institute TIER III TCDD.
Соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов и генеральный директор ООО «Кей Поинт» Евгений Вирцер.
«Ростелеком» в рамках соглашения организует волоконно-оптические каналы связи к центру обработки данных Key Point и разместит телекоммуникационное оборудование для подключения клиентов и собственной инфраструктуры. Данный сетевой ресурс будет использоваться как для предоставления в регионе собственных цифровых и сетевых сервисов «Ростелекома», так и для управления телекоммуникационным трафиком компаний, работающих в регионе.
ЦОД Key Point обеспечит «Ростелекому» возможность размещения вычислительного и телекоммуникационного оборудования в необходимом оператору объёме. При этом ЦОД гарантирует высоконадёжное и качественное инженерное обеспечение размещённого на площадке оборудования «Ростелекома». Данные обязательства касаются как дата-центра, вводимого в эксплуатацию в конце текущего года, так и других опорных узлов сети ЦОД Key Point, которые появятся в региональных центрах деловой активности к 2025 году.
«Повышение цифрового и сетевого комфорта людей, живущих и работающих на Дальнем Востоке, — один из приоритетов в стратегии развития социально-экономической инфраструктуры региона. Мы это очень хорошо понимаем. Для создания современного технологического базиса, позволяющего надёжно хранить и оперативно обрабатывать данные, нужна квалифицированная команда, не только хорошо знакомая со спецификой региона, но и обладающая подтверждённым реальным опытом в сфере строительства и оснащения объектов, столь сложных и комплексных, как ЦОД, — поясняет генеральный директор Key Point Евгений Вирцер. — Сейчас в нашем проекте задействовано сто пятьдесят штатных специалистов различного профиля, одиннадцать из них сертифицированы UPTIME Institute. Во многом благодаря глубокой экспертизе проектной команды нам удаётся без потери качества корректировать стартовую концепцию ЦОД в ТОР «Надеждинская» под влиянием внешних условий и сохранять высокий уровень доверия со стороны привлекаемых в проект стратегических партнёров. Появление в ЦОД Key Point полноценного узла связи ПАО «Ростелеком», лидирующего на российском рынке по количеству и качеству собственных дата-центров, безусловно, является большим плюсом для нас».
«Активное развитие цифровой экономики в нашей стране ведёт к увеличению объёма данных, которые используют сегодня все уровни потребителей — люди, государство и бизнес. Соответственно растёт спрос на мощности дата-центров, которые могут обеспечить хранение и обработку больших массивов информации. Цифровое партнёрство наших компаний позволит предоставить надёжную и защищённую платформу для развития высоконагруженных цифровых проектов на Дальнем Востоке. Параметры проекта Key Point в ТОР «Надеждинская» этим ожиданиям отвечают в полной мере», — отмечает вице-президент ПАО «Ростелеком», директор его Приморского филиала» Андрей Карташов.
О проекте Key Point
Коммерческий центр обработки данных Key Point создаётся на правах франшизы сети премиальных дата-центров 3data в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Проект реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь включает строительство двух технологических модулей общей ёмкостью 440 стоек со средней мощностью 5 кВт. Вторая очередь включает строительство ещё двух технологических модулей общей ёмкостью 440 стоек со средней мощностью 7 кВт. Реализуемый дата-центр получит 5 уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 10 МВт. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Характеристики ЦОД Key Point сопоставимы с показателями лучших отечественных дата-центров, функционирующих в Москве и Санкт-Петербурге. На текущий момент ЦОД Key Point имеет сертификат Design Tier III Uptime Institute (на проектную документацию всего объекта). По мере ввода модулей в эксплуатацию процедура официальной сертификации Uptime Institute продолжится.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ТОР «Надеждинская» – рекордсмен по привлечению частных инвестиций. Сегодня здесь 83 резидента инвестируют в проекты свыше 60 миллиардов рублей, причём треть из них – более 21 миллиарда – уже вложена. 14 проектов успешно реализованы. В результате инвестиционной деятельности на ТОР «Надеждинская» около двух с половиной тысяч человек получили работу на предприятиях резидентов.