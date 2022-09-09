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Как пройдут выборы во Владивостоке 11 сентября 2022 года

Сегодня, 18:00
Фото: 1MI
Как пройдут выборы во Владивостоке 11 сентября 2022 года
В день единого голосования Владивосток будет выбирать депутатов городской думы. Как будут организованы выборы в сентябре 2022 года во Владивостоке — в нашем материале.

Кого выбираем?

В сентябре 2022 года истекают полномочия народных избранников городской думы пятого созыва Владивостока. Горожанам предстоит избрать своих представителей в 35 округах. Депутат от каждого округа будет помогать жителям района  решать местные проблемы, заниматься благоустройством, разбираться с управляющими компаниями, участвовать в формировании бюджета города.

Таким образом, в городскую думу Владивостока в сентябре пройдет 35 депутатов, согласно новой нарезке территорий избирательных округов Владивостока, утвержденной в мае 2022 года.

Важно! Голосовать во Владивостоке будут в один день — 11 сентября.

В нынешнем году в региональный Избирательный кодекс были внесены изменения. Теперь на муниципальных выборах, которыми являются и выборы в сентябре 2022 во Владивостоке, упразднили партийные списки. Голосовать будут только по одномандатным округам.

Отмечается, что в списках кандидатов в гордуму очень много так называемых «технических кандидатов», то есть лиц, о которых ничего неизвестно. В этом списке есть пенсионеры, и студенты, и менеджеры, и фермеры,  и спортсмены, и бюджетники, и даже сторожа. Такие кандидаты есть в списке каждой партии, представленной на выборах в сентябре 2022 года.

Больше всего кандидатов зарегистрировано от КПРФ,  с небольшим отрывом по количеству кандидатов — «Коммунисты России», ЛДПР и «Единая Россия».

Кого выбираем?
Фото: sverdlovsk.izbirkom.ru

Как проголосовать?

Проголосовать за своего кандидата в сентябре 2022 года жители Владивостока смогут только в режиме офлайн. Это значит, что нужно будет лично прийти на избирательный участок и отдать голос за одного из кандидатов.

Голосовать на дому разрешается только по состоянию здоровья и по предварительной заявке в избирком, подача которых завершилась по истечении суток 7 сентября.

Как проголосовать?
Фото: 1MI

Избирательные участки

Вместо привычных 17 избирательных участков в сентябре 2022 года будут работать комиссии в 35 избирательных округах. В среднем количество избирателей на один одномандатный округ Владивостока составляет от 11 до 13 тысяч горожан. Практически все избирательные округа вписываются в административные границы районов города, поэтому жителям будет просто найти свой избирательный участок.

Свой избирательный округ можно найти на сайте Избирательной комиссии Приморского края. Здесь есть сведения об окружных избиркомах Владивостока и список кандидатов по округам.

Те же сведения можно получить на официальном сайте Центризбиркома РФ — достаточно в строке поиска вписать свой адрес регистрации. Информация о расположении избирательного участка также доступна во вкладке «Мои выборы» при авторизации на портале «Госуслуги».

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)

Во Владивостоке нельзя будет проголосовать онлайн в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Хотя такая возможность не исключалась.

В апреле 2022 года депутаты Заксобрания Приморья внесли изменения в редакцию Избирательного кодекса Приморского края. Одно из нововведений касалось возможности собирать подписи избирателей на выборах во Владивостоке через портал «Госуслуги». Парламентарии приняли порядок организации онлайн-голосования с использованием ГАС «Выборы» и иных сертифицированных государством систем.

Систему электронного голосования планировалось опробовать во Владивостоке на нынешних выборах в сентябре 2022 года, но пока внедрение ДЭГ пришлось отложить.

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)
Фото: vybory.gov.ru
#Единый день голосования#Выборы 2022#Депутаты
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