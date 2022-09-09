Отмечается, что в списках кандидатов в гордуму очень много так называемых «технических кандидатов», то есть лиц, о которых ничего неизвестно. В этом списке есть пенсионеры, и студенты, и менеджеры, и фермеры, и спортсмены, и бюджетники, и даже сторожа. Такие кандидаты есть в списке каждой партии, представленной на выборах в сентябре 2022 года.