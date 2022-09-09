Участников Восточного экономического форума услугамии связи обеспечил «Ростелеком»

«Ростелеком» на протяжении многих лет поддерживает Восточный экономический форум, который уже давно стал значимым событием для России. Мы организовали надёжную и легкоуправляемую цифровую инфраструктуру, которая гарантирует заказчику стабильную работу и безопасность сети. Услуги связи позволили всем участникам форума — государству, бизнесу, зарубежным партнёрам — представлять свои проекты, обмениваться информацией и круглосуточно быть на связи», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» и директор его Приморского филиала Андрей Карташов.