Участников Восточного экономического форума услугамии связи обеспечил «Ростелеком»

VII Восточный экономический форум работал во Владивостоке 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Телекоммуникационную инфраструктуру ВЭФ-2022 обеспечил крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений – ПАО «Ростелеком», предоставивший организаторам, участникам и гостям форума необходимые цифровые услуги.
«Ростелеком» организовал виртуальные частные сети (VPN) и зоны беспроводного высокоскоростного интернета на площадках форума. В университетских корпусах оператор развернул 700 точек доступа Wi-Fi для участников ВЭФ-2022. В номерах гостиничных корпусов специалисты компании установили 2 800 ТВ-приставок «Интерактивного телевидения» и подключили телефонную связь.
«Ростелеком» на протяжении многих лет поддерживает Восточный экономический форум, который уже давно стал значимым событием для России. Мы организовали надёжную и легкоуправляемую цифровую инфраструктуру, которая гарантирует заказчику стабильную работу и безопасность сети. Услуги связи позволили всем участникам форума — государству, бизнесу, зарубежным партнёрам — представлять свои проекты, обмениваться информацией и круглосуточно быть на связи», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» и директор его Приморского филиала Андрей Карташов.
На набережной ДВФУ «Ростелеком» на дни работы форума развернул публичный Wi-Fi с устойчивой зоной покрытия. Также оператор обеспечил услугами связи 20 павильонов и центральную площадку выставки «Улица Дальнего Востока».
Для обеспечения телекоммуникационными решениями компания использовала собственную магистральную инфраструктуру. Во время проведения VII Восточного экономического форума специалисты «Ростелеком» организовали круглосуточную техническую поддержку.