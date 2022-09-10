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Ряды военных медиков пополнили выпускники Тихоокеанского медуниверситета

Сегодня, 10:07
Фото: Ксения Гусенцова / ТГМУ
Торжественная церемония вручения лейтенантских погон и удостоверений военнослужащих прошла во Владивостоке.

Торжественная церемония вручения лейтенантских погон и удостоверений военнослужащих прошла в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Выпускников вуза, молодых военных врачей приветствовали ректор ТГМУ член-корреспондент Российской Академии наук Валентин Шуматов, начальник медицинской службы Главного командования Военно-морского флота Российской Федерации полковник Игорь Мосягин, начальник Военного учебного центра ТГМУ полковник медицинской службы Игорь Борисович Королёв. 


Как сообщили в вузе, приказом Министра обороны в Вооруженные Силы направлены 23 лейтенанта медицинской службы – выпускника Военного учебного центра при Тихоокеанском государственном медицинском университете. В общем количестве молодых офицеров представлены и четыре девушки.


Ксения Плюгина с детства мечтала выть военным врачом.
«Я свой выбор сделала осознанно. Мне хотелось всегда помогать людям. Меня не пугает работа в сложных полевых условиях. Нужно набраться опыта и всё обязательно получится», – уверена Ксения.


Дмитрий Михайлов из Уссурийска – потомственный военный врач.
«У меня отец – военврач и мама – военный врач. С детства я восхищался их работой и решил пойти по стопам родителей. Готов служить там, где прикажет Родина», – говорит Дмитрий.


Ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета тепло поздравил выпускников, командование, профессорско-преподавательский состав и родителей молодых военврачей со столь знаменательным событием и напутствовал юных коллег добрыми пожеланиями.


«Сегодня в славные ряды российских военных врачей вливается новое пополнение. За время учебы вы приобрели достаточно знаний и навыков. Теперь настало ваше время покорять новые, более сложные высоты и искать новые пути решения возникающих задач, творчески используя полученные знания – учиться предстоит всю жизнь», – заметил ректор ТГМУ Валентин Шуматов.


Также выпускников приветствовали начальник медицинской службы Главного командования ВМФ РФ полковник Игорь Мосягин и начальник военного учебного центра ТГМУ полковник медицинской службы Игорь Королёв.

#Общество#Наука и образование
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