Ряды военных медиков пополнили выпускники Тихоокеанского медуниверситета



Дмитрий Михайлов из Уссурийска – потомственный военный врач.

«У меня отец – военврач и мама – военный врач. С детства я восхищался их работой и решил пойти по стопам родителей. Готов служить там, где прикажет Родина», – говорит Дмитрий.