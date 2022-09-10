Владивосток установил дружеские связи ещё с одним городом в Юго-Восточной Азии

Владивосток сегодня имеет договоры о дружбе и сотрудничестве с китайскими городами Шанхай, Яньтай и Чанчунь, южнокорейским Тонхэ и японскими Сакаиминато и Тоттори, а также Яньбянь-Корейским автономным округом Китая.

Кроме того, у Владивостока установлены побратимские связи с 16 городами из Китая, Южной Кореи, США, Японии, Вьетнама, Северной Кореи, Эквадора, Малайзии и Южной Осетии. Теперь у столицы Дальневосточного федерального округа появился дружеский город и в Республике Филиппины.