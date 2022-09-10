Владивосток установил дружеские связи ещё с одним городом в Юго-Восточной Азии

Соглашение о дружбе и сотрудничестве подписали градоначальник Владивостока Константин Шестаков и мэр города Себу Майкл Лопес Рама.
Себу – один из крупнейших городов островного государства Юго-Восточной Азии и старейший на Филиппинах. Расположен на восточном берегу одноимённого острова, как и Владивосток является крупным портом. И по населению город сравним с краевым центром Приморья, в нём, по данным 2010 года, проживало 866 тысяч жителей.
Обращаясь к филиппинским друзьям, Константин Шестаков выразил пожелание наладить между городами стабильные связи в самых разных областях, от социокультурной до экономической, организовать обмен детскими и студенческими делегациями, проводить совместные спортивные и культурные мероприятия, в том числе при помощи современных информационных технологий.
«Нас разделяет больше трёх тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе», – подчеркнул глава Владивостока.
Константин Шестаков напомнил, что в этом году исполнилось 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины. По его словам, сегодня связи между нашими странами обладают потенциалом к дальнейшему углублению взаимодействия в самых разных сферах.
В свою очередь мэр Себу Майкл Лопес Рама выразил уверенность, что совместными усилиями жителей и властей двух городов удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень. А достигнутое соглашение о дружбе и сотрудничестве поможет в реализации совместных проектов в разных областях.
Владивосток сегодня имеет договоры о дружбе и сотрудничестве с китайскими городами Шанхай, Яньтай и Чанчунь, южнокорейским Тонхэ и японскими Сакаиминато и Тоттори, а также Яньбянь-Корейским автономным округом Китая.
Кроме того, у Владивостока установлены побратимские связи с 16 городами из Китая, Южной Кореи, США, Японии, Вьетнама, Северной Кореи, Эквадора, Малайзии и Южной Осетии. Теперь у столицы Дальневосточного федерального округа появился дружеский город и в Республике Филиппины.