Владморторгпорт третий год подряд остаётся лидером страны по контейнерообороту

«ВМТП и Транспортная группа FESCO оптимистично смотрят в будущее, поэтому мы расширяем площади, развиваем сотрудничество с РЖД и другими партнёрами, а также планируем строительство глубоководных причалов. Показатели работы нас радуют — в августе Владморторгпорт установил рекорд по перевалке контейнеров, обработав 73 787 TEU (TEU — эквивалент 20-футового контейнера), что на пятнадцать процентов выше показателей августа 2021 года (64 100 TEU). За восемь месяцев 2022 года грузооборот составил 484 тысяч TEU, что равно объёмам аналогичного периода 2021 года — 489 тысяч TEU. Таким образом, Владивостокский морской торговый порт третий год подряд остаётся лидером страны по контейнерообороту»,— отметил Владимир Корчанов.