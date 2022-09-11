Владморторгпорт третий год подряд остаётся лидером страны по контейнерообороту

Владивостокский морской торговый порт (ПАО «ВМТП») входит в Транспортную группу FESCO). О том, как работает предприятие сегодня и какие у него перспективы развития рассказали управляющий директор порта Владимир Корчанов, коммерческий директор Елена Казарина и директор по производству Олег Кошелев.
«ВМТП и Транспортная группа FESCO оптимистично смотрят в будущее, поэтому мы расширяем площади, развиваем сотрудничество с РЖД и другими партнёрами, а также планируем строительство глубоководных причалов. Показатели работы нас радуют — в августе Владморторгпорт установил рекорд по перевалке контейнеров, обработав 73 787 TEU (TEU — эквивалент 20-футового контейнера), что на пятнадцать процентов выше показателей августа 2021 года (64 100 TEU). За восемь месяцев 2022 года грузооборот составил 484 тысяч TEU, что равно объёмам аналогичного периода 2021 года — 489 тысяч TEU. Таким образом, Владивостокский морской торговый порт третий год подряд остаётся лидером страны по контейнерообороту»,— отметил Владимир Корчанов.
Управляющий директор ВМТП пояснил, что сегодня порт делает ставку на развитие контейнерных перевозок, но при этом остаётся крупнейшим универсальным стивидором на тихоокеанском побережье России. Так, за прошедший отчётный период 2022 года Владморторгпорт обработал 3,6 миллиона тонн генеральных и навалочных грузов, что на семь процентов выше показателей прошлого года. На причалах Владивостокского морского торгового порта обрабатываются и металлы, и техника, и насыпные грузы.
В ходе работы Восточного экономического форума Владивостокский морской торговый порт провёл отправку первого контейнерного поезда с грузами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с берегов Тихого океана в Казань. Также в порту состоялся запуск поезда по технологии смарт-контрактов, благодаря которой все операции с контейнерами производятся автоматически и сразу попадают в электронную систему РЖД – таким образом грузоотправители могут в пару кликов отслеживать все этапы перевозки, включая отправление и определение местоположения груза.
Первый контейнерный поезд, отправленный с использованием смарт-контрактов, доставит в Москву вьетнамские товары. Это новый шаг в сотрудничестве FESCO и правительства Вьетнама. Ещё в мае Транспортная группа запустила морской сервис, который соединяет порты Хошимина, Хайфона и Владивостока.
Директор ВМТП по производству Олег Кошелев рассказал, что в этом году Владивостокский морской торговый порт первым в стране запустил сдвоенные контейнерные поезда. Теперь вместо прежних составов в 71 платформу портовики отправляют 140. Такое взаимодействие Владморторгпорта с РЖД позволило повысить эффективность перевозок и снизить их стоимость. Также расширяется и география — теперь порт еженедельно отправляет 35-40 контейнерных поездов не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Екатеринбург, Новосибирск и за пределы России — в Ташкент, Алма-Аты, Минск.
Коммерческий директор порта Елена Казарина отметила, что в начале 2022 года около 50% контейнерооборота ВМТП составляли ушедшие международные линии. С марта по июль происходило их замещение новыми игроками транспортного рынка. Партнёрами порта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона стали HEUNG-A LINE, SITC, Reel Shipping, Zhonggu Shipping Group и OVR Shipping Co.
Владимир Корчанов руководит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» с августа 2021 года. Тогда же предприятие приступило к реализации программы своего развития. По словам Владимира Никодимовича, на территории ВМТП убирают старые складские помещения, создают новые производственные площади. Это позволит нарастить пропускную способность Владивостокского морского торгового порта до одного миллиона TEU в год. Предприятие активно развивает инфраструктуру, покупает вагоны, новые суда, крановое оборудование — до 2025 года порт намерен приобрести 17 кранов и 180 единиц новой техники.
Также Транспортная группа FESCO, в которую входит Владморторгпорт, развивает перевалку зерна. Уже в следующем году во Владивостоке заработает первый зерновой перевалочный комплекс «ФЕСКО Порт Гайдамак». Проект подразумевает создание современной инфраструктуры по перевалке зерновых культур, комплексное расширение транспортной инфраструктуры предприятия и создание более 150 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Стабильная работа предприятия и высокие заработки привлекают в порт молодёжь. Для Владивостока Торговый порт по-прежнему остаётся градообразующим предприятием.
«Уверен, у нас впереди ещё много рекордов и достижений!» — отметил Владимир Корчанов.