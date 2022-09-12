Приморский край экспортирует деревянные палочки для еды тоннами

С начала текущего, 2022 года в Приморье оформлено на экспорт 5 613,2 тонны и 110 кубометров деревянных палочек, сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Как отмечают в ведомстве, это превышает количество продукции, экспортированной за соответствующий период 2021 года, на 493 тонны.
Большая часть деревянных палочек оформлена региональным управлением Россельхознадзора на экспорт в августе – 4 428,1 тонны. Импортёром продукции стал Китай. Всего в 2022 году в КНР поставлено 5 556,4 тонны и 110 кубометров деревянных палочек, которые используются для еды.
Также 56,8 тонны деревянных палочек отправлено во Вьетнам.
Через фитосанитарные контрольные посты в Приморском крае оформлены партии деревянных палочек, произведённых в Приморье, Иркутской области и в Хабаровском крае. Но основной объём поставили предприятия Приморского края – 5 430 тонн.