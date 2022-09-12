Приморский край экспортирует деревянные палочки для еды тоннами

С начала текущего, 2022 года в Приморье оформлено на экспорт 5 613,2 тонны и 110 кубометров деревянных палочек, сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Как отмечают в ведомстве, это превышает количество продукции, экспортированной за соответствующий период 2021 года, на 493 тонны.