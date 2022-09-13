Когда был Петя маленький...

– 350-летие со дня рождения самого известного во всём мире российского царя и императора – Петра Первого – широко отмечается в России. И мы решили это событие отметить выставкой во Владивостоке, – отметила Елена Гагарина, директор Музеев Московского Кремля. – Кремлёвское собрание, связанное с Петром Первым, очень сильно отличается от того, что представлено в музеях Санкт-Петербурга. Наша коллекция связана с первыми годами жизни Петра Первого, с его детством, взрослением и становлением как государя. Именно в Москве, до постройки Санкт-Петербурга, Пётр Алексеевич формировал свои представления о том, как должна жить и развиваться Россия. Начало его славных дел и Азовский поход, после которого Пётр Алексеевич отправился в Европу, – вот тот временной период, который охватывает выставка.