Когда был Петя маленький...

– Всё в этих залах, каждый предмет, не просто подлинник – каждый из экспонатов действительно держал в руках Пётр Первый. Или его отец. Или брат-соправитель Иван. Или царевна Софья. Мы привезли во Владивосток даже те вещи, которые ещё ни разу не покидали пределы наших музеев, – сказала Елена Гагарина, директор Музеев Московского Кремля на открытии выставки «Царь Пётр Алексеевич. Накануне империи» (6+).
Четыре зала Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева отданы под эту – без преувеличения – уникальную выставку, и каждый шаг по ней – как погружение в историю России, в историю страны, частью которой – неотъемлемой – является и Приморский край, и каждый из нас, в нём живущих.
– Это уже четвёртый наш совместный проект с Музеями Московского Кремля, – рассказал Виктор Шалай, директор музея имени Арсеньева. – Четвёртый год мы являемся для жителей Приморья проводником в мир сокровищ Московского Кремля, в мир тех коллекций, которые могут напомнить нам, дальневосточникам, что мы являемся частью страны с огромной и очень большой историей.
Одна из целей работы музея имени Арсеньева – это стремление преодолеть «островной синдром», ту ментальную и даже логистическую отдалённость Дальнего Востока от центра России, которая так часто заставляет нас думать, что мы – тут, а Россия – где-то там. Так вот, наша задача – тем семи миллионам человек, что живут на Дальнем Востоке, дать возможность почувствовать себя частью большой и единой страны. И понять, что мы – наследники этой истории, такие же, как и наши соотечественники, живущие в центре страны.
– 350-летие со дня рождения самого известного во всём мире российского царя и императора – Петра Первого – широко отмечается в России. И мы решили это событие отметить выставкой во Владивостоке, – отметила Елена Гагарина, директор Музеев Московского Кремля. – Кремлёвское собрание, связанное с Петром Первым, очень сильно отличается от того, что представлено в музеях Санкт-Петербурга. Наша коллекция связана с первыми годами жизни Петра Первого, с его детством, взрослением и становлением как государя. Именно в Москве, до постройки Санкт-Петербурга, Пётр Алексеевич формировал свои представления о том, как должна жить и развиваться Россия. Начало его славных дел и Азовский поход, после которого Пётр Алексеевич отправился в Европу, – вот тот временной период, который охватывает выставка.
Те предметы, которые мы привезли, никогда не показывались вместе. Многие были специально отреставрированы для проекта. Такая экспозиция собрана впервые.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ
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