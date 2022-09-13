Максим Басов: Добычные предприятия СУЭК на Дальнем Востоке находятся в выгодном полож

Генеральный директор АО «СУЭК» Максим Басов на полях Восточного экономического форума рассказал о перспективах развития дальневосточных угледобывающих предприятий, входящих в состав группы компаний. По словам руководителя, на Дальнем Востоке у Сибирской угольной энергетической компании много уже начатых проектов, которые важны для развития региона.
Максим Басов подчеркнул, что в дальневосточных регионах добыча угля растёт – здесь меньше транспортных ограничений и стабильный внутренний спрос. В перспективе этот тренд сохранится, рост добычи на Дальнем Востоке будет опережать общероссийские показатели.
– В связи с разворотом на Восток, предприятия Приморского и Хабаровского краёв находятся в более выгодном положении, чем сибирские активы. Проблем с ресурсной базой у них нет. Добыча Ургалугля ожидается в этом году на уровне прошлого года, хоть это и ниже запланированного объёма. При этом инвестиции в наши ключевые дальневосточные проекты, такие, как развитие мощностей разреза Правобережный и терминала Дальтрансуголь в Хабаровском крае, в этом году значительно вырастут. Схожая динамика и в Приморском крае. В будущем добыча Ургала будет расти, а Приморскуголь будет стабильно работать. Кроме того, мы ведём модернизацию Лучегорского угольного разреза, – сообщил генеральный директор АО «СУЭК».
Максим Басов также отметил, что в АО «СУЭК» создана дирекция по сервисному бизнесу, которая развивает машиностроительные активы.
– В регионах Сибири и Дальнего Востока у нас работает 6 заводов, включая местное Артёмовское ремонтно-монтажное управление. На этих предприятиях постоянно расширяется номенклатура продукции, причём для развития производства мы привлекаем различных партнёров из России, Китая, Индии и Латинской Америки. И, конечно, ищем и находим альтернативных поставщиков в том же Китае и других дружественных странах, – заявил руководитель компании.
Юрий РОГОВ
Фото: АО «СУЭК»