Максим Басов: Добычные предприятия СУЭК на Дальнем Востоке находятся в выгодном полож

– В связи с разворотом на Восток, предприятия Приморского и Хабаровского краёв находятся в более выгодном положении, чем сибирские активы. Проблем с ресурсной базой у них нет. Добыча Ургалугля ожидается в этом году на уровне прошлого года, хоть это и ниже запланированного объёма. При этом инвестиции в наши ключевые дальневосточные проекты, такие, как развитие мощностей разреза Правобережный и терминала Дальтрансуголь в Хабаровском крае, в этом году значительно вырастут. Схожая динамика и в Приморском крае. В будущем добыча Ургала будет расти, а Приморскуголь будет стабильно работать. Кроме того, мы ведём модернизацию Лучегорского угольного разреза, – сообщил генеральный директор АО «СУЭК».