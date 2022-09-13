Столица Дальнего Востока похорошеет после ВЭФ-2022

В городе появятся «ПРОФиШКОЛА», мультимедийный центр «Союзмультпарк» и современная школа в микрорайоне Снеговая Падь.
Особое внимание образованию
Как сообщает администрация города, 7 сентября, на полях Восточного экономического форума было подписано концессионное соглашение о строительстве новой школы в развивающемся микрорайоне Снеговая Падь. Документ, объединяющий намерения мэрии Владивостока и специальной проектной компании «Школа Будущего – 4», входящей в группу компаний Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, подразумевает возведение к 2024 году современной школы на 1,1 тысячи ученических мест.
Буквально на следующий день после подписания соглашения состоялась торжественная церемония закладки «капсулы времени» в районе Анны Щетининой, 25, где через два года будет стоять новое учебное заведение. В мероприятии приняли участие глава города Владивостока Константин Шестаков, генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов, заместитель председателя правительства Приморского края – министр образования Приморского края Эльвира Шамонова, а также заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.
Тема образования и воспитания будущего поколения в столице Дальнего Востока стала одной из ключевых во время Восточного экономического форума – 2022. Так, на одной из сессий эксперты обсудили новые подходы к системе образования. В частности, в общеобразовательных учреждениях города с текущего года будут внедряться дисциплины дополнительного образования. К примеру, во время уроков технологии школьники 4-6 классов начнут изучать робототехнику, а суббота станет днём, когда занятия будут формироваться под интересы ребят.
Как заявляет первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко, третьим уроком физкультуры у детей в школах должны стать шахматы. А ученики выпускных классов, которые планируют поступить в высшие учебные заведения, начнут посещать университеты, где предметы им будут преподавать уже педагоги вузов.
Помимо этого, в рамках Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения между первым заместителем генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Эльвирой Нургалиевой и первым заместителем главы администрации Владивостока Сергеем Дмитриенко о старте пилотного проекта по повышению качества школьного математического образования во Владивостоке. «ПРОФиШКОЛА» будет способствовать ранней профориентации школьников с учётом особенностей рынка труда в городе и в регионе, развитию механизма кадрового обеспечения работодателей на Дальнем Востоке.
Креативный город
После VII Восточного экономического форума в дальневосточной столице теперь может появиться мультимедийный развлекательно-просветительский центр «Союзмультпарк». Соответствующий меморандум о сотрудничестве в области детского творчества, анимации и кинематографии заключен на международном мероприятии между главой Владивостока Константином Шестаковым, председателем Дальневосточного Сбербанка Андреем Черкашиным, а также коммерческим директором киностудии «Союзмультфильм» Владимиром Чибисовым.
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, глава города Константин Шестаков считает, что подписанное соглашение поможет укрепить кадровый потенциал для креативных индустрий, а также активно развивать творческие навыки у детей и молодёжи в городе при сохранении традиций.
«В синергии с крупным инвестором, Сбербанком и киностудией «Союзмультфильм» мы намерены создать новые возможности для поддержки владивостокских талантов», – заявил Константин Шестаков.
Миллион «квадратов» с «СамолЁтом»
Ещё один важный для Владивостока документ был подписан во время второго дня деловой программы Восточного экономического форума – 2022. Градоначальник Константин Шестаков и управляющий партнёр ПАО Группа компаний «Самолёт» Александр Прыгунков поставили свои подписи под текстом соглашения о сотрудничестве.
Согласно документу во Владивостоке будут развиваться инвестпроекты в сфере жилищного строительства с учётом обеспечения населения социальной инфраструктурой. По словам Прыгункова, до конца 2040 года ГК «Самолёт» намеревается построить в приморской столице не менее одного миллиона квадратных метров жилья. Вместе с этим будут построены и объекты социальной инфраструктуры.
Как подчеркнул глава города Константин Шестаков, практика последних лет показала, что многие крупные инвесторы готовы вкладываться в социальные объекты.
«Сильные федеральные компании способствуют развитию экономики нашего города, а создание новой современной городской инфраструктуры – развитию малого бизнеса, обеспечению горожан комфортным современным жильём и притоку активного населения. Девелоперская корпорация «Самолёт» будет развивать новые градостроительные проекты с использованием современных технологий, с крупными и небольшими региональными партёрами, что создаст дополнительные импульсы развития смежных отраслей», – отметил Константин Шестаков.
Помимо соглашения с ГК «Самолёт», на полях ВЭФ-2022 заключено соглашение о сотрудничестве с ФСК «Регион», входящей в структуру одного из крупнейших федеральных девелоперов Группы компаний ФСК.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, взаимодействие сторон позволит увеличить объём жилищного строительства, качественной трансформации городской среды и повышения её комфортности, создания благоприятной среды для жизнедеятельности населения Владивостока в рамках реализации Национального проекта «Жильё и городская среда» и задач по пространственному развитию города до 2050 года, а также проектов в области транспортно-логистической инфраструктуры.
Новая жизнь Владивостока
Мэр столицы Дальнего Востока Константин Шестаков представил мастер-план развития Владивостока на профильной сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что мастер-план дальневосточной столицы создан при учёте аспектов, позволяющих привлечь в деятельность по развитию территорий предпринимательское сообщество, а также инвестиционные проекты.
«Мы решили поставить для себя выполнимые задачи, которые можно решить в конкретные сроки, с осязаемым результатом и с экономически качественной отдачей. Один из них – проект по созданию лёгкого метро, которое позволит расширить транспортную доступность, а также решит вопрос высокой загруженности дорог. Также это развитие общественных территорий, например, создание набережной, которая пройдёт вдоль всего Амурского залива. Кроме того, мы озаботились вопросом экологии, что подтолкнуло к идее создания большого природного парка в черте города, в состав которого войдёт Ботанический сад ДВО РАН», – рассказал мэр Владивостока.
Отметим, что на Vll Восточном экономическом форуме был установлен интерактивный стенд Владивостока, с помощью которого гости и участники международного мероприятия могли ознакомиться с мастер-планом развития дальневосточной столицы.
Напомним, Восточный экономический форум проходил на острове Русском. В нём приняли участие представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий. А центральной темой ВЭФ-2022 стал тезис – «На пути к многополярному миру».
Юрий РОГОВ
Фото: администрация города Владивостока