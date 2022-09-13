Столица Дальнего Востока похорошеет после ВЭФ-2022

Тема образования и воспитания будущего поколения в столице Дальнего Востока стала одной из ключевых во время Восточного экономического форума – 2022. Так, на одной из сессий эксперты обсудили новые подходы к системе образования. В частности, в общеобразовательных учреждениях города с текущего года будут внедряться дисциплины дополнительного образования. К примеру, во время уроков технологии школьники 4-6 классов начнут изучать робототехнику, а суббота станет днём, когда занятия будут формироваться под интересы ребят.