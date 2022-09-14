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Масштабную застройку Владивостока финансово поддержит Банк ДОМ.РФ

Сегодня, 17:33
Фото: Сергей Семёнов / zr.media
проект ГК «Эскадра» во Владивостоке - ЖК «ATMOSFERA»

Масштабную застройку Владивостока финансово поддержит Банк ДОМ.РФ

Финансовый институт окажет содействие амбициозным планам группы компаний «Эскадра».

Приморский край получит 515 тысяч квадратных метров жилья. Их построит группа компаний «Эскадра», а профинансирует Банк ДОМ.РФ. Крупнейший финансовый институт готов предоставить застройщику на эти цели  40 миллиардов рублей. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в дни работы во Владивостоке VII Восточного экономического форума.

Как отмечает первый заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов, развитие жилищного строительства на Дальнем Востоке вместе с застройщиками — один из приоритетов Банка ДОМ.РФ

— Группа компаний «Эскадра» — наш проверенный партнёр, в Дальневосточном федеральном округе мы финансируем уже восемь проектов девелопера, общая жилая площадь которых составляет около восьмисот тысяч квадратных метров. С учётом нового соглашения речь идёт уже об одном миллионе квадратных метров современного жилья, — уточнил Кирилл Гришанов.

По состоянию на 14 сентября на территории Дальневосточного федерального округа возводится около 3,9 миллиона квадратных метров жилья, из них более 90% — с использованием счетов эскроу, сообщает портал «наш.дом.рф».

Группа компания «Эскадра» на рынке строительства жилья в Приморье работает с 1998 года. Почти за четверть века введено в строй во Владивостоке более 250 тысяч квадратных метров жилья.

- Сейчас мы строим амбициозные планы по масштабной застройке региона, в ближайшее время планируем запустить ряд крупных проектов. Соглашение о партнёрстве с Банком ДОМ.РФ укрепляет наше чувство уверенности в том, что мы на правильном пути и сможем реализовать каждый проект своевременно и в соответствии со всеми стандартами качества, — отмечает председатель совета директоров ГК «Эскадра» Борис Поздняков.

Подробнее с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно ознакомиться по ссылке.

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