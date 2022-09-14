Развивать цифровые технологии в АПК договорились «Ростелеком» и «Агротек»

Документ подписали генеральный директор ООО «Агротек» Владимир Рубахин и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.
Партнёры намерены реализовать ряд цифровых проектов, среди которых внедрение комплекса цифрового учёта поголовья на свинофермах, а также создание оперативного мониторингового центра группы компаний «Агротек» на базе существующей системы видеонаблюдения с использованием гибридной схемы направления и хранения видеоконтента и обеспечением визуализации на видеостене.
Также стороны рассматривают возможность развития отраслевой экспертизы в реализации нетиповых решений в области агропромышленности и животноводства на территории предприятий «Агротек».
Участники намерены сотрудничать в направлении внедрения методов и средств обеспечения информационной безопасности, в частности, запланировано тестирование ИТ-инфраструктуры группы компаний «Агротек» на соответствие требованиям информационной безопасности.
Группу компаний «Агротек» и ПАО «Ростелеком» связывают давние партнёрские отношения. Компании уже реализовали ряд перспективных проектов. Среди них — подключение по волоконно-оптическим линиям ряда объектов группы компаний. Построены распределённые линии связи и подключены удалённые сегменты торговой розничной сети по технологии VPN (Virtual private network — виртуальная частная сеть). Также на предприятиях «Агротека» внедрена единая платформа «Агросигнал. Управление», которая обеспечивает автоматизацию планирования севооборота, формирование годового бюджета, мониторинг работы техники и сотрудников и учёт готовой продукции.
Кроме того, «Ростелеком» организовал на объектах ГК «Агротек» корпоративную систему видеонаблюдения, в рамках которой смонтировано, настроено и подключено к облаку 333 видеокамеры.
Группа компаний «Агротек» — ведущий производитель продуктов питания: охлаждённой свинины, колбас, деликатесов, охлаждённых и замороженных полуфабрикатов, готовых кулинарных блюд в Камчатском крае.
«Агротек» — это передовая, динамично развивающаяся компания, которая стремится предугадывать желания потребителей, обогащая рынок новыми, зачастую уникальными продуктами и услугами.
Компания начала свою историю в 1995 году с небольшого цеха по производству колбасных изделий. Благодаря качеству и популярности колбасных изделий среди жителей края вулканов, маленький семейный бизнес превратился в лидера предприятий пищевой отрасли Камчатки. Продуктовый ряд группы компаний насчитывает более 600 наименований.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.