В ЕАО губернатор и его заместители выделили месячную зарплату для поддержки СВО

По словам Гольдштейна, сейчас любая помощь очень важна, пишет eaomedia.ru
Следует отметить, что на протяжении всей специальной военной операции Еврейская АО поставляла гуманитарную помощь в Донбасс. Она отправляла продукты питания, одежду, лекарства и предметы первой необходимости. Пункты сбора гуманитарной помощи работают на базе региональных приемных.
Отмечается, что в марте трое военнослужащих - старшина Сергей Зозуленко, младший сержант Николай Ковалец и сержант Артем Тимченко из ЕАО - погибли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Они были награждены посмертно орденом Мужества. Об этом в своих соцсетях со скорбью сообщил Ростислав Гольдштейн.
Он добавил, что делом своей жизни они выбрали одну из самых мужественных профессий – защитник Отечества. Они погибли, отстаивая интересы своей страны.