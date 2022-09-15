В ЕАО губернатор и его заместители выделили месячную зарплату для поддержки СВО

Отмечается, что в марте трое военнослужащих - старшина Сергей Зозуленко, младший сержант Николай Ковалец и сержант Артем Тимченко из ЕАО - погибли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Они были награждены посмертно орденом Мужества. Об этом в своих соцсетях со скорбью сообщил Ростислав Гольдштейн.