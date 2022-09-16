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Депутат Алёшин привлёк прокуратуру Приморья по вопросу с «пломбиром-фальсификатом»

Вчера, 23:10
Фото: zr.media
«Фальсифицированное мороженое» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» продолжает продаваться в магазинах Приморского края, несмотря на то, что некоторые партии продукции не соответствуют ГОСТу и содержат недопустимые включения — фитостерины.

Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию в неё вмешался депутат Законодательного собрания Приморского края Николай Алешин. Парламентарий направил обращения прокурору Приморского края Сергею Столярову и руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Татьяне Детковской.

В своих письмах Прокурору региона и главе Роспотребнадзора по Приморью Николай Алешин указал, что лично он неоднократно получал обращения от своих избирателей с вопросами о  качестве продукции крупнейшего производителя мороженого — ООО «Арсеньевский молочный комбинат».
«На протяжении всего лета 2022 года в мой адрес неоднократно обращались мои избиратели, жители Приморского края с просьбой разобраться с вопросами качества, касающиеся „пломбира“ от ООО „АМК“. Детально изучив ситуацию, мне стало очевидно, что компетентные органы должны отреагировать на происходящее самым серьезным и беспрецедентным образом», — заявил депутат ЗС ПК Николай Алёшин.
В своих депутатских запросах народный избранник изложил всю ситуацию, связанную с продукцией от арсеньевского производителя, в хронологическом порядке. Он упомянул в документе самые первые сообщения об отравления и про плохое самочувствие людей после употребления ранее упомянутого мороженого, которые появились в СМИ и сети интернет в начале летнего сезона.
Как стало известно из личной беседы с Николаем Алёшиным, парламентарий досконально изучил ситуацию и глубоко вник в неё. По его словам только такой подход поможет поставить точку в этом непростом вопросе и повлиять на недобросовестного производителя народного лакомства.
«В ходе расследования выяснилось, что компания ООО «Арсеньевский молочный комбинат» ранее неоднократно привлекалась специалистами Роспотребнадзора к административной ответственности, а спектр выявленных нарушений достаточно велик.
Вся информация была проверена мною лично, и из различных открытых баз данных мною было установлено, что все, изложенное в публикации — правда», — заявил депутат краевого парламента.

Также Алешин считает, что это его обязанность, как народного избранника, донести до Прокуратуры Приморского края и Роспотребнадзора региона факты о том, что ООО «АМК» продолжает изготавливать «фальсифицированный пломбир», так как надзорные органы не проводят никаких проверок и не предпринимают необходимых мер, по данным масштабного журналистского расследования.

Депутат считает, что в отношении ООО «Арсеньевский молочный комбинат» должен быть проведен комплекс специальных проверочных мероприятий с целью улучшения качества продукции данного мероприятия, и повышения безопасности его производства со стороны Роспотребнадзора и Прокуратуры.

«В случае необходимости я попросил привлечь производителя к адекватным в данной ситуации мерам ответственности», — подытожил свои запросы Николай Алёшин.

Кстати, ранее в Роспотребнадзор по Приморскому краю обращались и другие депутаты Законодательного собрания региона. Как ранее сообщали коллеги из ИА «Восток-Медиа» Анна Алеко, ситуация с «пломбиром» от ООО «АМК» её также возмутила и она не оставила её без внимания.

«По изложенным в письме доводам, направили обращение в Роспотебнадзор. Это их полномочия.  Конечно, надо брать продукцию на пробу, изучать что там. Поэтому ждём результаты от компетентных специалистов», — говорила она.

Напомним, что очередное лабораторное исследование продукции от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» вновь выявило растительные жиры в молочных изделиях. В частности, бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин были обнаружены в ГОСТовском пломбире, где их быть не должно.

По итогам недельного испытания, проведенного токсико-биохимическим и микологическим отделами Приморской МВЛ, которое длилось с 30 августа по  6 сентября, в пломбире, изготовленном по ГОСТу 31457-2012, были обнаружены бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин. Все эти включения относятся к растительным жирам и не должны присутствовать в данном виде мороженого.

#Общество#Здоровье и экология#Дальний Восток#Приморский край#Спецпроекты
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