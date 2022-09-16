Депутат Алёшин привлёк прокуратуру Приморья по вопросу с «пломбиром-фальсификатом»

В своих депутатских запросах народный избранник изложил всю ситуацию, связанную с продукцией от арсеньевского производителя, в хронологическом порядке. Он упомянул в документе самые первые сообщения об отравления и про плохое самочувствие людей после употребления ранее упомянутого мороженого, которые появились в СМИ и сети интернет в начале летнего сезона.