Депутат Алёшин привлёк прокуратуру Приморья по вопросу с «пломбиром-фальсификатом»

Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию в неё вмешался депутат Законодательного собрания Приморского края Николай Алешин. Парламентарий направил обращения прокурору Приморского края Сергею Столярову и руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Татьяне Детковской.
Также Алешин считает, что это его обязанность, как народного избранника, донести до Прокуратуры Приморского края и Роспотребнадзора региона факты о том, что ООО «АМК» продолжает изготавливать «фальсифицированный пломбир», так как надзорные органы не проводят никаких проверок и не предпринимают необходимых мер, по данным масштабного журналистского расследования.
Депутат считает, что в отношении ООО «Арсеньевский молочный комбинат» должен быть проведен комплекс специальных проверочных мероприятий с целью улучшения качества продукции данного мероприятия, и повышения безопасности его производства со стороны Роспотребнадзора и Прокуратуры.
«В случае необходимости я попросил привлечь производителя к адекватным в данной ситуации мерам ответственности», — подытожил свои запросы Николай Алёшин.
Кстати, ранее в Роспотребнадзор по Приморскому краю обращались и другие депутаты Законодательного собрания региона. Как ранее сообщали коллеги из ИА «Восток-Медиа» Анна Алеко, ситуация с «пломбиром» от ООО «АМК» её также возмутила и она не оставила её без внимания.
«По изложенным в письме доводам, направили обращение в Роспотебнадзор. Это их полномочия. Конечно, надо брать продукцию на пробу, изучать что там. Поэтому ждём результаты от компетентных специалистов», — говорила она.
Напомним, что очередное лабораторное исследование продукции от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» вновь выявило растительные жиры в молочных изделиях. В частности, бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин были обнаружены в ГОСТовском пломбире, где их быть не должно.
По итогам недельного испытания, проведенного токсико-биохимическим и микологическим отделами Приморской МВЛ, которое длилось с 30 августа по 6 сентября, в пломбире, изготовленном по ГОСТу 31457-2012, были обнаружены бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин. Все эти включения относятся к растительным жирам и не должны присутствовать в данном виде мороженого.