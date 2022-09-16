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Оценить масштабы последствий разгула стихии в Приморье помогают беспилотники

Сегодня, 07:32
Фото: пресс-служба компании «Цифровое Приморье»
Аэрофотосъёмку в Партизанском районе Приморского края беспилотные летательные аппараты провели между Екатериновкой и Золотой Долиной, где тайфун нанёс серьёзные разрушения инфраструктуре.
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Беспилотники позволили взглянуть на территорию с высоты в 30 метров, также с их помощью произведена фото и видеосъёмка. Благодаря полученной информации специалисты увидели разрушения на мосту в районе Екатериновки. Сейчас дорога на Владимиро-Александровское перекрыта из-за разрушений. Также зафиксированы разлив рек и повреждение линий электропередач. А в районе Золотой Долины найдены поваленные тайфуном опоры ЛЭП.

Полёты беспилотников выполнены сегодня в дождь, несмотря на непогоду, БПЛА отработали безупречно. Для выполнения задачи использовались два аппарата: аэрофотосъёмку выполнял IRBIS-432, а видео съёмку – DJI Matrice 300 RTK, который применятся для создания цифровых моделей рельефа местности и ведения воздушной разведки.

Всего в рамках концессии с краевым правительством «Цифровое Приморье» закупило 5 современных беспилотных летательных аппаратов: это DJI Matrice 300 RTK, российские передовые беспилотники IRBIS-432 и IRBIS-538 VTOL, а также два БПЛА «Альбатрос» М5. Последний способен находиться в воздухе четыре с половиной часа и летать ов со скоростью до 120 километров. Irbis-538 способен преодолевать по 700 километров со скоростью до 130 км/ч.

Аэромониторинг – один из 30 сервисов «Цифрового Приморья», реализуемых в рамках первой в России многоуровневой концессии. Благодаря внедрению и использованию беспилотных летательных аппаратов, власти края имеют возможность контролировать ситуацию с лесными пожарами, незаконными рубками леса, отслеживать миграцию животных, изменения климата, выявлять обрывы линий электропередач, мусорные свалки и так далее.

#Общество#Режим ЧС
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