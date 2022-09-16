Оценить масштабы последствий разгула стихии в Приморье помогают беспилотники

Всего в рамках концессии с краевым правительством «Цифровое Приморье» закупило 5 современных беспилотных летательных аппаратов: это DJI Matrice 300 RTK, российские передовые беспилотники IRBIS-432 и IRBIS-538 VTOL, а также два БПЛА «Альбатрос» М5. Последний способен находиться в воздухе четыре с половиной часа и летать ов со скоростью до 120 километров. Irbis-538 способен преодолевать по 700 километров со скоростью до 130 км/ч.