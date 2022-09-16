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Продленка в школах Владивостока: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
Продленка в школах Владивостока: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году
В 2022 году в правила организации продленки во всех школах РФ на законодательном уровне внесены изменения. Как будет работать продленка в школах Владивостока в новом учебном году — в нашем материале.

Единый подход к организации групп продленного дня

В России летом 2022 года были приняты поправки в закон об образовании, касающиеся организации и работы групп продленного дня (ГПД). Теперь для всех школ России подход к организации продленки стал единым.

По сути, новый законопроект вернул в школы группы продленного дня советского образца. То есть за детьми теперь не только обязаны присматривать и сопровождать в столовую и на прогулку. Группы продленного дня должны стать продолжением образовательного процесса в школе.

Второй важный момент, закрепленный законодательно: решать, организовывать ли продленку в школе, теперь будут родители. Ранее закон не обязывал общеобразовательные организации иметь ГПД — решение о создании групп продленного дня принимала администрация школы. Кроме того, именно с учетом мнения родителей будут определять, сколько стоит продленка, и обсуждать вопросы о режиме пребывания в ней и распорядке дня.

Единый подход к организации групп продленного дня
Фото: объясняем.рф

Как будет организована продленка?

Если родители приняли решение о необходимости создания группы продленного дня в школе, общеобразовательное учреждение не вправе отказаться от ее организации. Это нововведение, безусловно, повлияет на ситуацию в школах Владивостока, поскольку лишь часть из них имеет группы продленного дня. Многие школы Владивостока ссылались на отсутствие свободных помещений и кадров, необходимых для создания ГПД.

Получится ли реализовать во Владивостоке законопроект на практике, пока непонятно. В школах Владивостока обучение идет в основном в две смены, и лишних классов для организации ГПД в них попросту нет. Кроме того, возрастает нагрузка на педагогический состав школ – на ведение группы продленного дня должен быть выделен отдельный педагог-воспитатель. Однако платят учителям за ГПД обычно немного, и найти желающих сидеть до вечера с детьми за минимальную сумму сложно.

Как будет организована продленка?
Фото: 1MI

Чем будут заняты дети на продленке?

Ранее закон об образовании предусматривал только присмотр за детьми во время пребывания на продленке. Теперь же педагог-воспитатель должен обеспечить выполнение домашних заданий, организацию культурно-просветительской работы и спортивно-оздоровительных мероприятий.

Следует отметить, что и ранее в школах Владивостока, где имелись группы продленного дня, составлялся определенный план работы ГПД на месяц/полугодие/год. В распорядок включались прогулки на свежем воздухе, часы для самоподготовки и выполнения домашних заданий, были предусмотрены занятия по интересам, посещение экскурсий и мероприятий. Кроме того, в некоторых школах Владивостока работают кружки и секции для учащихся начальных и средних классов. Дети могут заниматься при школе танцами, рисованием, изучением иностранного языка, боевыми искусствами и т. д.

Чем будут заняты дети на продленке?
Фото: 1MI

Сколько будет стоить продленка?

По информации управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, стоимость услуги группы продленного дня в школах города составляет 5000 рублей в месяц. Однако, как показывает практика, в разных школах Владивостока эта сумма может отличаться.

Цена на продленку зависит от стоимости питания в школе и мероприятий, которые проводятся в ГПД. Большая часть суммы — около 80% — уходит на питание школьников. Оно предоставляется дважды в день в зависимости от смены обучения: завтрак и обед либо обед и полдник. Оставшиеся 20% идут на оплату услуг воспитателей ГПД, покупку расходных материалов для организации работы группы продленного дня, посещение мероприятий и экскурсий.

Стоимость частных групп продленного дня во Владивостоке составляет от 9000 до 22 000 рублей за месяц. Причем платные утренние группы продленки обычно дешевле, чем вечерние. В стоимость обычно входит трансфер ребенка из школы (или в школу — при обучении во вторую смену), выполнение домашнего задания и разъяснение материала, прогулки на свежем воздухе, питание, дополнительные занятия по спорту, творчеству, изучению языков.

Сколько будет стоить продленка?
Фото: 1MI

Кто может бесплатно посещать продленку в школе?

По закону круг льготников определяет сама школа либо администрация муниципального образования и региона. Во Владивостоке нет бесплатных услуг при посещении группы продленного дня.

Этот вопрос уже не раз поднимался представителями Приморского регионального штаба ОНФ и регионального штаба «Единой России». Отсутствие льгот по оплате групп продленного дня для многодетных, малоимущих и социально незащищенных семей обещают решить на региональном уровне. Пока льготы у данных категорий учащихся есть только по школьному питанию.

Кто может бесплатно посещать продленку в школе?
Фото: объясняем.рф
#Школа#Школьники#2022#Первый класс#Средний класс#Дети
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