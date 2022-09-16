В России летом 2022 года были приняты поправки в закон об образовании, касающиеся организации и работы групп продленного дня (ГПД). Теперь для всех школ России подход к организации продленки стал единым.
По сути, новый законопроект вернул в школы группы продленного дня советского образца. То есть за детьми теперь не только обязаны присматривать и сопровождать в столовую и на прогулку. Группы продленного дня должны стать продолжением образовательного процесса в школе.
Второй важный момент, закрепленный законодательно: решать, организовывать ли продленку в школе, теперь будут родители. Ранее закон не обязывал общеобразовательные организации иметь ГПД — решение о создании групп продленного дня принимала администрация школы. Кроме того, именно с учетом мнения родителей будут определять, сколько стоит продленка, и обсуждать вопросы о режиме пребывания в ней и распорядке дня.
Если родители приняли решение о необходимости создания группы продленного дня в школе, общеобразовательное учреждение не вправе отказаться от ее организации. Это нововведение, безусловно, повлияет на ситуацию в школах Владивостока, поскольку лишь часть из них имеет группы продленного дня. Многие школы Владивостока ссылались на отсутствие свободных помещений и кадров, необходимых для создания ГПД.
Получится ли реализовать во Владивостоке законопроект на практике, пока непонятно. В школах Владивостока обучение идет в основном в две смены, и лишних классов для организации ГПД в них попросту нет. Кроме того, возрастает нагрузка на педагогический состав школ – на ведение группы продленного дня должен быть выделен отдельный педагог-воспитатель. Однако платят учителям за ГПД обычно немного, и найти желающих сидеть до вечера с детьми за минимальную сумму сложно.
Ранее закон об образовании предусматривал только присмотр за детьми во время пребывания на продленке. Теперь же педагог-воспитатель должен обеспечить выполнение домашних заданий, организацию культурно-просветительской работы и спортивно-оздоровительных мероприятий.
Следует отметить, что и ранее в школах Владивостока, где имелись группы продленного дня, составлялся определенный план работы ГПД на месяц/полугодие/год. В распорядок включались прогулки на свежем воздухе, часы для самоподготовки и выполнения домашних заданий, были предусмотрены занятия по интересам, посещение экскурсий и мероприятий. Кроме того, в некоторых школах Владивостока работают кружки и секции для учащихся начальных и средних классов. Дети могут заниматься при школе танцами, рисованием, изучением иностранного языка, боевыми искусствами и т. д.
По информации управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, стоимость услуги группы продленного дня в школах города составляет 5000 рублей в месяц. Однако, как показывает практика, в разных школах Владивостока эта сумма может отличаться.
Цена на продленку зависит от стоимости питания в школе и мероприятий, которые проводятся в ГПД. Большая часть суммы — около 80% — уходит на питание школьников. Оно предоставляется дважды в день в зависимости от смены обучения: завтрак и обед либо обед и полдник. Оставшиеся 20% идут на оплату услуг воспитателей ГПД, покупку расходных материалов для организации работы группы продленного дня, посещение мероприятий и экскурсий.
Стоимость частных групп продленного дня во Владивостоке составляет от 9000 до 22 000 рублей за месяц. Причем платные утренние группы продленки обычно дешевле, чем вечерние. В стоимость обычно входит трансфер ребенка из школы (или в школу — при обучении во вторую смену), выполнение домашнего задания и разъяснение материала, прогулки на свежем воздухе, питание, дополнительные занятия по спорту, творчеству, изучению языков.
По закону круг льготников определяет сама школа либо администрация муниципального образования и региона. Во Владивостоке нет бесплатных услуг при посещении группы продленного дня.
Этот вопрос уже не раз поднимался представителями Приморского регионального штаба ОНФ и регионального штаба «Единой России». Отсутствие льгот по оплате групп продленного дня для многодетных, малоимущих и социально незащищенных семей обещают решить на региональном уровне. Пока льготы у данных категорий учащихся есть только по школьному питанию.