Получится ли реализовать во Владивостоке законопроект на практике, пока непонятно. В школах Владивостока обучение идет в основном в две смены, и лишних классов для организации ГПД в них попросту нет. Кроме того, возрастает нагрузка на педагогический состав школ – на ведение группы продленного дня должен быть выделен отдельный педагог-воспитатель. Однако платят учителям за ГПД обычно немного, и найти желающих сидеть до вечера с детьми за минимальную сумму сложно.