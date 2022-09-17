Неиспользованные 20 гектаров сельхозземель выявили в Ханкайском округе Приморья

Между тем, участок находится в собственности у муниципального округа и никому не передан в пользование. Предназначенный для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, он весь зарос сорной травой и бурьяном высотой до 1,7 метра. На участке не обнаружено признаков проведения агротехнических мероприятий, следов выпаса скота и сенокошения. Кроме того, в трёх местах выявлены несанкционированные свалки бытовых отходов – автомобильные шины, шифер, бутылки, полиэтиленовые мешки.
При этом законодательством закреплена обязанность землепользователей выполнять мероприятия по защите земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, напоминает Россельхознадзор.
К вопросам местного значения муниципального округа также относится обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального округа, участие в организации деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению бытовых отходов.
По факту выявленного нарушения администрации Ханкайского муниципального округа Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области объявлено предостережение. Муниципалитету предложено в срок до 1 ноября устранить выявленные нарушения.