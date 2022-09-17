Железнодорожный памятник культурного наследия появился во Владивостоке

Двухэтажное строение имеет адрес – улица Станционная, дом №1. Именно здесь формировались военные эшелоны моряков-тихоокеанцев, отправлявшиеся на передовую в годы Великой Отечественной войны. Помимо мемориальной доски на здании, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесена территория объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором формировались воинские эшелоны тихоокеанцев для отправки на фронты Великой Отечественной войны».
«В границах территории объектов культурного наследия и зонах их охраны устанавливаются ограничения хозяйственной деятельности, что обеспечивает сохранность памятников в их исторической и архитектурной среде», – отметил руководитель Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимир Осецкий.
«Наполнение ЕГРН полными и точными сведениями – одна из приоритетных задач Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Работа по внесению в реестр недвижимости сведений об объектах культурного является неотъемлемой частью реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», – добавил руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий.