Железнодорожный памятник культурного наследия появился во Владивостоке

Двухэтажное строение имеет адрес – улица Станционная, дом №1. Именно здесь формировались военные эшелоны моряков-тихоокеанцев, отправлявшиеся на передовую в годы Великой Отечественной войны. Помимо мемориальной доски на здании, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесена территория объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором формировались воинские эшелоны тихоокеанцев для отправки на фронты Великой Отечественной войны».