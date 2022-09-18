У работников лесной отрасли Приморья сегодня профессиональный праздник

Лесная отрасль прочно вошла в экономику, социальную сферу Приморья, отметил губернатор края. На сегодняшний день в ней трудится более 10 тысяч человек, которые вносят значительный вклад в валовой региональный продукт. Например, только в прошлом году лесопромышленные предприятия Приморья произвели и реализовали продукции на сумму более 30 миллиардов рублей. Доходы краевого бюджета от лесной отрасли выросли на 600 миллионов рублей.