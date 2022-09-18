У работников лесной отрасли Приморья сегодня профессиональный праздник

Лесная отрасль прочно вошла в экономику, социальную сферу Приморья, отметил губернатор края. На сегодняшний день в ней трудится более 10 тысяч человек, которые вносят значительный вклад в валовой региональный продукт. Например, только в прошлом году лесопромышленные предприятия Приморья произвели и реализовали продукции на сумму более 30 миллиардов рублей. Доходы краевого бюджета от лесной отрасли выросли на 600 миллионов рублей.
«Эти средства были направлены на развитие лесного хозяйства. С каждым годом меняются технологии, появляются новые станки, машины, механизмы. Сегодня вы отвечаете всем условиям современного рынка на российском и мировом уровне. За несколько лет переработка продукции увеличилась в десять раз», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Губернатор Приморского края заверил участников торжественного собрания, что государство безусловно поддержит лесную отрасль в условиях санкционного давления Запада.
«Мы приступили к возрождению системы государственных лесных питомников. До конца года начнет работу комплекс из семи высокотехнологичных автоматизированных теплиц. Предприятия, которые помогают школам, детским садам, активно участвуют в развитии своего района, будем поддерживать, снижать количество барьеров в лесном законодательстве. Считаю, нужно приходить к долгосрочной аренде лесных участков, чтобы у предприятий был горизонт планирования минимум на пятьдесят лет, возможность передавать задел последующим поколениям», – заявил Олег Кожемяко.
Говоря о перспективах отрасли, губернатор Приморья остановился на вопросах развития деревянного домостроения. По его словам, это долговечный, безопасный и экологичный способ строительства.
«Мы готовы перейти на возведение социальных учреждений, индивидуального жилья из клееного бруса. При этом монтировать сооружения должны организации – производители данного материала. Кроме того, нужно продолжить производство детской мебели, наладить выпуск детских площадок», – отметил глава Приморского края.
Отдельно Олег Кожемяко поблагодарил работников лесной отрасли за помощь и поддержку специальной военной операции, пожелал им успехов и здоровья.
Благодарственными письмами губернатора Приморского края отмечены генеральный директор ООО «Кировсклес» Максим Пустовойт, гендиректор ООО «Эко Тойс» Евгений Корж, семейная династия Белоус, а также сотрудники краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Евгений Чувасов, Ольга Моисеенко, Даниил Пауков и Екатерина Артамонова из Приморского лесничества.
Фото: Диана Шарафулисламова,
пресс-служба правительства Приморского края