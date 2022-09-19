Очередная лаборатория подтвердила, что Арсеньевский молкомбинат выпускает фальсификат

В середине августа был проведён соцопрос, в котором жители Владивостока наотрез отказались употреблять в пищу мороженое, в составе которого используется пальмовое масло или жиры растительного происхождения. В блиц-опросе приняли участие люди разных возрастов. И все, как один, сказали, что еда влияет на организм и нужно употреблять в пищу только то, что приносит пользу.