Очередная лаборатория подтвердила, что Арсеньевский молкомбинат выпускает фальсификат

В распоряжении редакции «Восток-Медиа» оказался протокол испытаний № 6801/7110 от 6 сентября 2022 года, который выдала Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. Специалисты провели исследование мороженого от арсеньевского производителя на наличие недопустимых включений в продукции, изготовленной по государственным стандартом.
По данным документа, лаборатория исследовала мороженое, изготовленное 4 июля, и в установленных сроках годности. Упаковка в виде пакета была целая, а хранение осуществлялось в морозильнике.
По итогам недельного испытания, проведённого токсико-биохимическим и микологическим отделами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, которое длилось с 30 августа по 6 сентября, в пломбире, изготовленном по ГОСТу 31457-2012, обнаружены бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин. Все эти включения относятся к растительным жирам и не должны присутствовать в данном виде мороженого.
Ранее Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю заявило, что название «пломбир» производитель мороженого может использовать только в отношении молочного продукта, в составе которого нет растительных жиров. Получается, что очередная партия «мороженого-фальсификата» вышла из производственного цеха «Арсеньевского молкомбината» в июле.
Так как факт наличия растительных жиров скрыт от потребителей и не вынесен в состав на упаковку продукции, можно предположить, что производитель сознательно скрывает наличие фитостеринов в десерте и вводит в заблуждение потребителей, выдавая дешевую продукцию за ГОСТовскую.
Напомним, что подобные исследования данного продукта были ранее проведены в лабораториях Приморского и Хабаровского краёв. Протокол исследования, проведённого испытательной лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», от 02.08.2022 № 3911 гласит: обнаружено в образце мороженого «пломбир» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» вещество бета-ситостерин (растительный жир). Специалисты проверили продукцию на соответствие техрегламентам Таможенного союза о безопасности пищевой и молочной продукции.
Аналогичные результаты дала проверка арсеньевского пломбира, проведённая в июне специалистами Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края». Тогда были выявлены следы присутствия в мороженом производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат» пальмового масла.
Основным поводом для обращения в лаборатории стали неоднократные жалобы потребителей на временное недомогание, которое они связывали с продукцией из Арсеньева. Поставляют её не только в торговые сети Приморья, но и в Хабаровский край.
В середине августа был проведён соцопрос, в котором жители Владивостока наотрез отказались употреблять в пищу мороженое, в составе которого используется пальмовое масло или жиры растительного происхождения. В блиц-опросе приняли участие люди разных возрастов. И все, как один, сказали, что еда влияет на организм и нужно употреблять в пищу только то, что приносит пользу.
Вопрос, который был задан корреспондентом издания, звучал как:
«Недавно в образце «Арсеньевского пломбира» обнаружили недопустимые растительные жиры. Перестанете ли вы есть такую продукцию?»
А вот что ответили случайные прохожие:
«Конечно перестану. Сейчас важно правильное питание, все на правильном питании помешаны. Естественно хочется знать, из чего состоит мороженое. Естественно хочется, чтобы там были натуральные продукты»;
«Наверно, всё же смущает. Выбора же много и можно посмотреть что-то другое. У меня мама всегда читает состав всех продуктов и всегда выбирает что-то более натуральное. И поэтому меня с детства так приучили, и я делаю так же».