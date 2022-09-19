Очередная лаборатория подтвердила, что Арсеньевский молкомбинат выпускает фальсификат

По данным документа, лаборатория исследовала мороженое, изготовленное 4 июля, и в установленных сроках годности. Упаковка в виде пакета была целая, а хранение осуществлялось в морозильнике.
По итогам недельного испытания, проведенного токсико-биохимическим и микологическим отделами Приморской МВЛ, которое длилось с 30 августа по 6 сентября, в пломбире, изготовленном по ГОСТу 31457-2012, были обнаружены бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин. Все эти включения относятся к растительным жирам и не должны присутствовать в данном виде мороженого.
Ранее Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю заявило, что название «пломбир» производитель мороженого может использовать только в отношении молочного продукта, в составе которого нет растительных жиров. Получается, что очередная партия «мороженого-фальсификата» вышла из производственного цеха «Арсеньевского молкомбината» в июле.
Аналогичные результаты дала проверка арсеньевского пломбира, проведенная в июне специалистами Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края». Тогда были выявлены следы присутствия в мороженом производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат» пальмового масла.
Вопрос, который был задан корреспондентом издания, звучал как:
«Недавно в образце „Арсеньевского пломбира“ обнаружили недопустимые растительные жиры. Перестанете ли вы есть такую продукцию?»
А вот что ответили случайные прохожие:
«Конечно перестану. Сейчас важно правильное питание, все на правильном питании помешаны. Естественно хочется знать, из чего состоит мороженое. Естественно хочется, чтобы там были натуральные продукты»;
«Наверно, все же смущает. Выбора же много и можно посмотреть что-то другое. У меня мама всегда читает состав всех продуктов и всегда выбирает что-то более натуральное. И поэтому меня с детства так приучили, и я делаю также».