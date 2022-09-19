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Очередная лаборатория подтвердила, что Арсеньевский молкомбинат выпускает фальсификат

Сегодня, 10:22
Фото: zr.media
Очередное лабораторное исследование продукции от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» вновь выявило растительные жиры в молочных изделиях. В частности, бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин были обнаружены в ГОСТовском пломбире, где их быть не должно.
В распоряжении редакции «Восток-Медиа» оказался протокол испытаний № 6801/7110 от 6 сентября 2022 года, который выдала Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. Специалисты провели исследование мороженого от арсеньевского производителя на наличие недопустимых включений в продукции, изготовленной по государственным стандартом.

По данным документа, лаборатория исследовала мороженое, изготовленное 4 июля, и в установленных сроках годности. Упаковка в виде пакета была целая, а хранение осуществлялось в морозильнике.

По итогам недельного испытания, проведенного токсико-биохимическим и микологическим отделами Приморской МВЛ, которое длилось с 30 августа по  6 сентября, в пломбире, изготовленном по ГОСТу 31457-2012, были обнаружены бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин. Все эти включения относятся к растительным жирам и не должны присутствовать в данном виде мороженого.

Ранее Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю заявило, что название «пломбир» производитель мороженого может использовать только в отношении молочного продукта, в составе которого нет растительных жиров. Получается, что очередная партия «мороженого-фальсификата» вышла из производственного цеха «Арсеньевского молкомбината» в июле.

Так как факт наличия растительных жиров скрыт от потребителей и не вынесен в состав на упаковку продукции, можно предположить, что производитель сознательно скрывает наличие фитостеринов в десерте и вводит в заблуждение потребителей, выдавая дешевую продукцию за ГОСТовскую.
 
Напомним, что подобные исследования данного продукта были ранее проведены в лабораториях Приморского и Хабаровского краёв. Протокол исследования, проведенного испытательной лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», от 02.08.2022 № 3911 гласит: обнаружено в образце мороженого «пломбир» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» вещество бета—ситостерин (растительный жир). Специалисты проверили продукцию на соответствие техрегламентам Таможенного союза о безопасности пищевой и молочной продукции.

Аналогичные результаты дала проверка арсеньевского пломбира, проведенная в июне специалистами Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края». Тогда были выявлены следы присутствия в мороженом производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат» пальмового масла.

Основным поводом для обращения в лаборатории стали неоднократные жалобы потребителей на временное недомогание, которое они связывали с продукцией из Арсеньева. Поставляют ее не только в торговые сети Приморья, но и в Хабаровский край.
В середине августа был проведен соцопрос, в котором жители Владивостока наотрез отказались употреблять в пищу мороженое, в составе которого используется пальмовое масло или жиры растительного происхождения. В блиц-опросе приняли участие люди разных возрастов. И все, как один, сказали, что еда влияет на организм и нужно употреблять в пищу только то, что приносит пользу.

Вопрос, который был задан корреспондентом издания, звучал как:

«Недавно в образце „Арсеньевского пломбира“ обнаружили недопустимые растительные жиры. Перестанете ли вы есть такую продукцию?»

А вот что ответили случайные прохожие:

«Конечно перестану. Сейчас важно правильное питание, все на правильном питании помешаны. Естественно хочется знать, из чего состоит мороженое. Естественно хочется, чтобы там были натуральные продукты»;

«Наверно, все же смущает. Выбора же много и можно посмотреть что-то другое. У меня мама всегда читает состав всех продуктов и всегда выбирает что-то более натуральное. И поэтому меня с детства так приучили, и я делаю также».

#Спецпроекты#Общество#Бизнес#Приморский край
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