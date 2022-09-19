Сериал «Надвое» на Wink и more.tv расскажет о «взрывной» командировке двух друзей

«Они и стали основным предметом рассказа в новой работе. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съёмках «Надвое» было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель».