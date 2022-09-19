Сериал «Надвое» на Wink и more.tv расскажет о «взрывной» командировке двух друзей

Трейлер 9-серийной мелодрамы режиссёра Валерия Тодоровского «Надвое» (16+) с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях дальневосточный зритель сможет посмотреть ещё до конца текущего месяца. Актёры впервые снялись вместе в совместном проекте Wink (цифровой сервис «Ростелекома»), more.tv и телеканала «Россия». Цифровая премьера сериала состоится 29 сентября 2022 года, а после его покажут по телевидению. Картина пополнит линейку Wink Originals и more originals.
Новый проект режиссёра «Стиляг» и «Оттепели» рассказывает историю двух друзей-коллег. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) работают в крупной консалтинговой компании и обожают вести философские и ироничные беседы о женщинах. Рядовая командировка в Санкт-Петербург неожиданно «взрывает» их размеренную жизнь. В северной столице друзья знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а затем — с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Эти встречи делят жизнь героев надвое.
Как рассказывает режиссёр и соавтор сценария Валерий Тодоровский, ему всегда было интересно копаться в «маленьких» подробностях отношений людей.
«Они и стали основным предметом рассказа в новой работе. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съёмках «Надвое» было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель».
О сериале «Надвое» (16+)
Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского
Жанр: мелодрама
Количество серий: 9
Съёмочная группа
Авторы сценария: Всеволод Бенигсен, Валерий Тодоровский
Режиссёр-постановщик: Валерий Тодоровский
Режиссёр: Ирина Третьякова
Генеральные продюсеры: Валерий Тодоровский, Вячеслав Муругов, Антон Златопольский
Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин
Продюсеры more.tv: Максим Рыбаков, Жора Крыжовников
Продюсер «Россия 1»: Мария Ушакова
Продюсеры «Продюсерской компании Валерия Тодоровского»: Анастасия Бирюкова, Максим Коропцов
Исполнительный продюсер: Елена Горбунова
Ассоциативный продюсер: Дмитрий Давиденко
Креативный продюсер: Аглая Смирнова
Оператор-постановщик: Сергей Козлов
Композитор: Анна Друбич
Художник-постановщик: Владимир Гудилин
Художник по костюмам: Александр Осипов
Художник по гриму: Игорь Бойко
В ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Анна Синякина, Елизавета Базыкина, Андрей Ташков, Сергей Яценюк, Елена Смирнова и другие.
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов), онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого визуального продукта, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке и облачные игры.
more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший собственные проекты в линейке more originals, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзив и прямой эфир популярных российских телеканалов, а также прямые трансляции спортивных событий. Всё это можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).