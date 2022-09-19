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Сериал «Надвое» на Wink и more.tv расскажет о «взрывной» командировке двух друзей

Сегодня, 03:21
Фото: пресс-служба Приморского филиала ПАО «Ростелеком»
Измены и перемены: Данила Козловский и Александр Петров в новом кинопроекте про «маленькие» подробности в отношениях людей.

Трейлер 9-серийной мелодрамы режиссёра Валерия Тодоровского «Надвое» (16+) с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях дальневосточный зритель сможет посмотреть ещё до конца текущего месяца. Актёры впервые снялись вместе в совместном проекте Wink (цифровой сервис «Ростелекома»), more.tv и телеканала «Россия». Цифровая премьера сериала состоится 29 сентября 2022 года, а после его покажут по телевидению. Картина пополнит линейку Wink Originals и more originals.

Новый проект режиссёра «Стиляг» и «Оттепели» рассказывает историю двух друзей-коллег. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) работают в крупной консалтинговой компании и обожают вести философские и ироничные беседы о женщинах. Рядовая командировка в Санкт-Петербург неожиданно «взрывает» их размеренную жизнь. В северной столице друзья знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а затем — с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Эти встречи делят жизнь героев надвое.

Как рассказывает режиссёр и соавтор сценария Валерий Тодоровский, ему всегда было интересно копаться в «маленьких» подробностях отношений людей.

 «Они и стали основным предметом рассказа в новой работе. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съёмках «Надвое» было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель».

О сериале «Надвое» (16+)

Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского

Жанр: мелодрама

Количество серий: 9

Съёмочная группа

Авторы сценария: Всеволод Бенигсен, Валерий Тодоровский

Режиссёр-постановщик: Валерий Тодоровский

Режиссёр: Ирина Третьякова

Генеральные продюсеры: Валерий Тодоровский, Вячеслав Муругов, Антон Златопольский

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры more.tv: Максим Рыбаков, Жора Крыжовников

Продюсер «Россия 1»: Мария Ушакова

Продюсеры «Продюсерской компании Валерия Тодоровского»: Анастасия Бирюкова, Максим Коропцов

Исполнительный продюсер: Елена Горбунова

Ассоциативный продюсер: Дмитрий Давиденко

Креативный продюсер: Аглая Смирнова

Оператор-постановщик: Сергей Козлов

Композитор: Анна Друбич

Художник-постановщик: Владимир Гудилин

Художник по костюмам: Александр Осипов

Художник по гриму: Игорь Бойко

В ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Анна Синякина, Елизавета Базыкина, Андрей Ташков, Сергей Яценюк, Елена Смирнова и другие.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов), онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого визуального продукта, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке и облачные игры.

more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший собственные проекты в линейке more originals, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзив и прямой эфир популярных российских телеканалов, а также прямые трансляции спортивных событий. Всё это можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

#Общество#Дальний Восток#Ростелеком
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