Все кухни России «От Арктики до Дальнего Востока» соберутся во Владивостоке

Столица Дальневосточного федерального округа на три сентябрьских дня станет самым вкусным городом России – в рамках форума «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности» во Владивостоке кулинары со всей страны представят кухни народов и регионов. Своё искусство приготовления блюд покажут повара и рестораторы из Владивостока и Приморского края, Мурманской области, Карелии, Удмуртии, Бурятии, Якутии, Тульской области, Москвы, Камчатки.
Руководством внутриполитического блока правительства Приморья и главой города Владивостока принято решение, что часть вырученных в рамках гастрономического праздника сред средств будет направлено в качестве гуманитарной помощи на Донбасс. Также организаторы направят туда деньги, которые были изначально предусмотрены на организацию развлекательной программы фестиваля.
Особый упор организаторы делают на гастрономических особенностях Дальнего Востока и Арктики. Одной большой ресторанной площадкой 23-25 сентября станет центральная площадь Владивостока. Здесь жители дальневосточной столицы и гости города смогут попробовать блюда от шеф-поваров, причём, по ценам ниже, чем в заведениях общественного питания. В фестивальное меню включат более 200 блюд и напитков.
Организаторами проведения во Владивостоке вкусного фестиваля выступают Туристско-информационный центр Приморского края, «Гастрономическая карта России» при поддержке правительства Приморского края, администрации Владивостока и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Программа фестиваля:
23 сентября с 16:00 до 20:00 - День Открытия;
24 сентября с 11:00 до 21:00 - День Марафона;
25 сентября с 11:00 до 21:00 - День Тунца и День Тигра.
Место проведения фестиваля: верхняя площадка Центральной площади города Владивостока.
Заявленные участники фестиваля: