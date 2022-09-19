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Все кухни России «От Арктики до Дальнего Востока» соберутся во Владивостоке

Сегодня, 01:48
Фото: Сергей Семёнов / «Золотой Рог»
Владивосток примет первый в стране уличный гастрономический фестиваль. Часть средств от проведения вкусного праздника организаторы направят жителям сражающегося Донбасса.

Столица Дальневосточного федерального округа на три сентябрьских дня станет самым вкусным городом России – в рамках форума «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности» во Владивостоке кулинары со всей страны представят кухни народов и регионов. Своё искусство приготовления блюд покажут повара и рестораторы из Владивостока и Приморского края, Мурманской области, Карелии, Удмуртии, Бурятии, Якутии, Тульской области, Москвы, Камчатки.

Руководством внутриполитического блока правительства Приморья и главой города Владивостока принято решение, что часть вырученных в рамках гастрономического праздника сред средств будет направлено в качестве гуманитарной помощи на Донбасс. Также организаторы направят туда деньги, которые были изначально предусмотрены на организацию развлекательной программы фестиваля.

Особый упор организаторы делают на гастрономических особенностях Дальнего Востока и Арктики. Одной большой ресторанной площадкой 23-25 сентября станет центральная площадь Владивостока. Здесь жители дальневосточной столицы и гости города смогут попробовать блюда от шеф-поваров, причём, по ценам ниже, чем в заведениях общественного питания. В фестивальное меню включат более 200 блюд и напитков.

Организаторами проведения во Владивостоке вкусного фестиваля выступают Туристско-информационный центр Приморского края, «Гастрономическая карта России» при поддержке правительства Приморского края, администрации Владивостока и Федерального агентства по туризму (Ростуризм). 

Программа фестиваля:

23 сентября с 16:00 до 20:00 - День Открытия;

24 сентября с 11:00 до 21:00 - День Марафона;

25 сентября с 11:00 до 21:00 - День Тунца и День Тигра.

Место проведения фестиваля: верхняя площадка Центральной площади города Владивостока.

Заявленные участники фестиваля:

  • Морская ферма Гребенниковых из бухты Витязь Приморского края.
  • “Вкус Арктики - MR BLACK”, Мурманская область.
  • “Сестры Ким”, город Владивосток, Приморский край.
  • “Вкус Якутии”, Республика Саха (Якутия), Ассоциация гостеприимства Якутии.
  • “Усадьба Атласовых”, Республика Саха (Якутия).
  • “Вкус Арктики - френдшеф”, Мурманская область.
  • “ПЯН-СЕ”, город Владивосток, Приморский край.
  • “Арктическая кухня - Меридиан”, г. Мурманск, Мурманская область.
  • “ЯГЕЛЬSky”, Мурманская область.
  • “Бурятская кухня”, Республика Бурятия.
  • “Супра”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “СОFFEE MACHINE”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “ВКарелииЕсть”, г. Петрозаводск, Республика Карелия.
  • “RAKUSHKA”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “DAB”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “HELSY”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “Териберский берег”, Мурманская область.
  • “Ностальгия”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “ZUMA”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “Миллионка”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “Пироговая баба Тома”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “Ух ты, блин”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “CIAO CACAO”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “Пекарня Мишеля”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “HOUSE BAKERY”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “Белевская пастильная мануфактура”, Тульская область.
  • “Токио”, г. Владивосток, Приморский край.
  • “ПАСЕКА ЮНЬГА”, Удмуртская республика.
  • “Вкус Тайги”, Красноярский край.
  • “Камчатский дом”, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.
  • “Камчатка фиш”, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.

 

#Общество#Владивосток#Дальний Восток#Приморский край#Донбасс#Гуманитарная помощь#Гастрофестиваль#Внутренняя политика#Администрация Владивостока#Всегда актуально
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