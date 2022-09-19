Все кухни России «От Арктики до Дальнего Востока» соберутся во Владивостоке

Особый упор организаторы делают на гастрономических особенностях Дальнего Востока и Арктики. Одной большой ресторанной площадкой 23-25 сентября станет центральная площадь Владивостока. Здесь жители дальневосточной столицы и гости города смогут попробовать блюда от шеф-поваров, причём, по ценам ниже, чем в заведениях общественного питания. В фестивальное меню включат более 200 блюд и напитков.