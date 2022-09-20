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Более 2 тыс. дальневосточных гектаров получили жители Приморья в 2022 году

Сегодня, 08:09
Фото: pxhere.com
Программа «Дальневосточный гектар» пользуется популярностью среди жителей Приморского региона. С января текущего года заключили 2171 договор на выделение участков.

Министерство имущественных и земельных отношений региона сообщило, что по сравнению с аналогичным периодом  2021 года число желающих оформить участок по госпрограмме существенно возросло, сообщает издание vostokmedia.com.

В министерстве уточнили, что в прошлом году было заключено 1640 договоров на предоставление гектаров, а в течение 2022 года их количество уже составляет 2171.

В ведомстве также сообщили, что самыми востребованными территориями Приморья являются Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. При этом жители отдают предпочтение участкам, которые находятся в границах населенных пунктов или поблизости от них.

В министерстве рассказали, что примерно 80% получателей земли по программе «Дальневосточный гектар» являются жителями Приморского края. В основном участники намерены использовать выделенные гектары для строительства жилой недвижимости, ведения частного подсобного хозяйства, а также для нужд сельского хозяйства.

Следует отметить, что закон о «дальневосточном гектаре» предоставляет возможность получения еще одного участка гражданам, которые уже арендовали или оформили в собственность один участок.

Для разъяснения всех вопросов по оформлению земли в собственность или аренду можно обратиться на горячую линию КРДВ по единому номеру 8-800-200-32-51, или направить вопросы через форму обратной связи в ФИС «НаДальнийВосток.РФ».

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