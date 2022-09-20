Дворы Владивостока меняются до неузнаваемости

«За время работы краевой программы, а это четыре года, нам удалось благоустроить более 500 дворов. В этом году отремонтируем ещё 163: 21 придомовую территорию сделают по программе «1000 дворов» и ещё 142 - в рамках новой программы «1000 дворов Дальнего Востока». Очень важный и сложный вид работ - водоотведение, и на некоторых объектах мы предусмотрели восстановление сетей ливневой канализации, - рассказывает заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.