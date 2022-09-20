Дворы Владивостока меняются до неузнаваемости

На улице Успенского, 92, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 112 уже этой осенью появятся спортивная площадка для игры в баскетбол и футбол, тренажёры, оборудованные места для отдыха, сцена, парковка, освещение, скамейки и урны.
Специалисты из Дирекции общественных пространств Вла- дивостока рассказывают, что в ближайшее время будет завершён процесс укладки асфальта и мягких покрытий на спортивных площадках. Затем рабочие установят фонарные столбы и проведут освещение в каждый обновлённый двор. А после этого, для радости глаз жителей города, запланирована установка малых архитектурных форм.
А в это же время на улице Добровольского работы идут в сквере возле кинотеатра «Галактика» и на прилегающих территориях. Они проводятся также в рамках федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока».
По словам специалистов пресс-службы администрации Владивостока, подрядчики и сот- рудники Дирекции общественных пространств прислушивались к жалобам местных жителей прежде чем начать работы во дворах.
В первую очередь по просьбам горожан были заасфальтированы основные пешеходные связи. Также подрядчик уже завершил планировку территории, проложил сети освещения и установил бортовые камни.
В рамках работ по программе «1000 дворов Дальнего Востока» на улице Добровольского восстановят и построят новые лестницы, а также отремонтируют подпорные стены. Появятся игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные тренажёры - также для горожан любого возраста. Общественным ядром станет сквер в районе кинотеатра «Галактика».
Отметим, что в федеральную программу «1000 дворов Дальнего Востока» в этом году вошли семь территорий Владивостока. Это дворы на улицах Успенского, Добровольского, Верхнепорто-вой, Прапорщика Комарова, Карбышева, Русской и Окатовой.
Концепция благоустройства подразумевает многофункциональность таких дворов и прямое взаимодействие с жителями, а также необходимость «выйти» за пределы дворов и рассматривать благоустройство жилых кварталов и улиц целиком.
Кроме того, во Владивостоке продолжается реализация краевой программы «1000 дворов». Обе программы ускорят создание комфортной среды в городах и районах Приморья.
«За время работы краевой программы, а это четыре года, нам удалось благоустроить более 500 дворов. В этом году отремонтируем ещё 163: 21 придомовую территорию сделают по программе «1000 дворов» и ещё 142 - в рамках новой программы «1000 дворов Дальнего Востока». Очень важный и сложный вид работ - водоотведение, и на некоторых объектах мы предусмотрели восстановление сетей ливневой канализации, - рассказывает заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.
Полосу подготовил Юрий РОГОВ