Микрорайон Чуркин пополнится ещё одним местом отдыха

Отметим, что благоустройство сквера на улице Калинина ведётся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Задача нацпроекта - преобразить российские города, посёлки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта - вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. За преображение сквера Первой маёвки в прошлом году проголосовали более трёх тысяч горожан.