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Микрорайон Чуркин пополнится ещё одним местом отдыха

Вчера, 23:53
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Как сообщили корреспонденту газеты «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города Владивостока, в настоящее время на улице Калинина проходит благоустройство сквера Первой маёвки.

Новое общественное пространство становится красивым и современным благодаря реализации в городе национального проекта «Жильё и городская среда». Сейчас подрядная организация по заказу Дирекции общественных пространств обустраивает здесь пешеходные дорожки, прокладывают сети освещения.

Здесь же появится еще одна видовая площадка, с которой откроется красивый обзор на Владивосток. Данную территорию обустроят вблизи с памятным знаком - камнем, посвящённым проведению здесь Первой маёвки на Дальнем Востоке 1 мая 1901 года.

Открытие сквера запланировано на первые дни октября - как раз будет приятная тёплая осенняя погода, позволяющая погулять по новому городскому месту отдыха.

По словам специалистов, по окончании благоустройства зелёная зона превратится в комфортную прогулочную аллею с освещением и скамейками. Для отдыхающих с питомцами появится площадка для выгула.

Отметим, что благоустройство сквера на улице Калинина ведётся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Задача нацпроекта - преобразить российские города, посёлки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта - вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. За преображение сквера Первой маёвки в прошлом году проголосовали более трёх тысяч горожан.

В этом году по этой же программе во Владивостоке благоустраивают парк Лазо и сквер на улице Русской, 46. Ранее были завершены основные работы по благоустройству Некрасовского сквера.

#Общество#Владивосток#Новости#Благоустройство
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