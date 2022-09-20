Молодёжи - деньги в руки

У любого горожанина, в возрасте от 14 до 35 лет, который занимает активную жизненную позицию и участвует в городских проектах, которые полезны самому Владивостоку и его жителям, есть шанс получить 100 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации города, к участию приглашаются все, кто считает, что его деятельность делает Владивосток лучше, краше, интереснее и ярче.
Специалисты управления по делам молодёжи администрации Владивостока добавляют, что по итогам отбора денежное вознаграждение попадёт в руки не одному горожанину.
- Мы приглашаем всех, кто занимается проведением различных акций и мероприятий в городе, проводит благотворительные фестивали, спортивные и другие события, подать заявки на конкурс. Участие в «Есть за что!» - это прекрасная возможность заявить о себе и получить за свои труды премию в 100 тысяч рублей. Кстати, ежегодно она присуждается десяти горожанам, - рассказывают в управлении по делам молодёжи администрации Владивостока.
В прошлом году премию вручили сценаристу и режиссёру любительского кино Максиму Андрееву, автору проекта городской исторической игры-путешествия «Поколение NEXT» Елене Долматовой, автору команды КВН «Красный лис» Роману Головину, организатору социальных граффити-проектов Максиму Расторгуеву и другим активным горожанам.
Чтобы попытать судьбу и принять участие в конкурсе, необходимо подготовить пакет документов и предоставить его по адресу: Океанский проспект, 30. Подать заявку можно по вторникам, средам и четвергам с 14 до 17 часов. У желающих получить 100 тысяч рублей от администрации Владивостока есть ещё 10 дней: последний день приёма документов от соискателей премии «Есть за что» - 30 сентября.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 2-614-400, 8-914-717-84-54.