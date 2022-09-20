Молодёжи - деньги в руки

- Мы приглашаем всех, кто занимается проведением различных акций и мероприятий в городе, проводит благотворительные фестивали, спортивные и другие события, подать заявки на конкурс. Участие в «Есть за что!» - это прекрасная возможность заявить о себе и получить за свои труды премию в 100 тысяч рублей. Кстати, ежегодно она присуждается десяти горожанам, - рассказывают в управлении по делам молодёжи администрации Владивостока.