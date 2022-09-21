Система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) начала работать во Владивостоке в прошлом году. Эта программа стала внедряться по всей стране еще с 2019–2020 гг., а с прошлого года к ней подключились 17 муниципалитетов Приморья, в том числе Владивосток.
Сертификат на бесплатное посещение кружков и секций во Владивостоке может получить любой ребенок в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Причем он оформляется исключительно в виртуальном варианте — бумажного аналога не существует, то есть на руки ничего не выдается.
Оформить сертификат ПФДО на ребенка нужно всего один раз, а срок его действия заканчивается при достижении ребенком совершеннолетия.
Как сделать сертификат на посещение кружков и секций во Владивостоке:
Если ребенку менее 14 лет, то занимаются оформлением бесплатного допуска на посещение кружков и секций родители. Подростки могут оформить его самостоятельно.
Во Владивостоке номинал сертификата допобразования составляет в 2022 году 10 150 рублей. Эта сумма распределяется на девять месяцев, то есть ребенок может им воспользоваться с сентября по май.
При этом если ребенок не воспользовался своим правом оплатить кружки и секции за счет государства, например, в сентябре и октябре, то к ноябрю сумма на остатке все равно уменьшится. Но на следующий год, то есть к сентябрю, счет снова пополнится на установленный в регионе номинал.
Обналичить деньги, находящиеся на виртуальном сертификате, нельзя. Деньги будут списываться автоматически, как только родители или сам ребенок выберут секцию и кружок на сайте 25.pfdo.ru.
На данный момент зачастую выделенных регионом средств недостаточно, чтобы оплатить полный курс занятий в частных кружках и секциях Владивостока. Поэтому власти рассматривают вопрос увеличения номинала. Однако при необходимости родители могут доплачивать за тот или иной кружок либо секцию из своего кошелька по договоренности с частной организацией.
Сертификатом допобразования можно оплачивать не все кружки и секции, которые функционируют во Владивостоке. В программе участвуют только те муниципальные организации, частные учреждения и предприниматели, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности и прошли соответствующую сертификацию.
Оценивает учреждения на соответствие нормам Региональный модельный центр — в прошлом году, например, сертифицировали всего 68 образовательных программ из 1700 зарегистрированных.
Все действующие во Владивостоке кружки и секции допобразования собраны в единую базу «Навигатор», которую можно найти на портале 25.pfdo.ru. Здесь дети и родители могут посмотреть, какие программы допобразования реализуются в городе, и выбрать интересующую секцию и кружок. Поиск в «Навигаторе» для удобства осуществляется по программам, мероприятиям и организациям. Тут же можно оформить заявку на посещение занятий в организации.
На ресурсе регулярно обновляется информация о секциях и кружках художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, технической, туристско-краеведческой, естественно-научной направленностей, а также о специальных программах по допобразованию для детей с ОВЗ.
Кроме лицензированных программ для детей, которые оплачиваются сертификатом, в «Навигаторе» можно найти и бюджетные программы допобразования. Эти кружки и секции можно по-прежнему посещать бесплатно, они, как и раньше, оплачиваются за счет государства.