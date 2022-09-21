При этом если ребенок не воспользовался своим правом оплатить кружки и секции за счет государства, например, в сентябре и октябре, то к ноябрю сумма на остатке все равно уменьшится. Но на следующий год, то есть к сентябрю, счет снова пополнится на установленный в регионе номинал.