Лидер «Матерей России» Приморья возмущена «пломбиром-фальсификатом» в руках детей

«Так не должно быть! Уже везде и всюду говорят о вреде этого пальмового масла. Давно известно, что это не наш продукт. Может жители южных стран его и употребляют, но наши организмы его не воспринимают. У нас он не идет. И всё, что касается здоровья детей — даже не обсуждается! Мы за здоровье детей!», — сказала общественник.