Лидер «Матерей России» Приморья возмущена «пломбиром-фальсификатом» в руках детей

Однако не все родители Приморского края могут контролировать то, что ест их ребенок, так как мороженое могут раздавать на массовых мероприятиях или добавлять в молочные коктейли. К примеру, на прошлой неделе в Арсеньеве прошел большой праздник, посвященный 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева. В качестве участников на этом мероприятии присутствовал ООО «АМК», который, вероятней всего раздавал детям «мороженое-фальсификат» с растительными жирами в составе, в обмен на выполненные задания в конкурсах.
«Столько счастливых мордашек мы давно не видели», — написал смм-специалист на официальной странице молокозавода в социальной сети «Вконтакте».
А уже в конце текущей недели ООО «АМК» подведет итоги еще одного конкурса, в котором главная награда — сладкий приз. Не сложно догадаться, что в сладкий набор войдет и мороженное. Более того, на афише этого конкурса изображены дети, с удовольствием поедающие мороженое в вафельном стаканчике.
Напомним, что «пломбир» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат», судя по надписи на упаковке, производится в соответствии с госстандартом. Однако этот факт опровергает очередное лабораторное исследование продукции от ООО «Арсеньевский молочный комбинат». Оно вновь выявило растительные жиры в молочных изделиях. В частности, бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин были обнаружены в ГОСТовском пломбире, где их быть не должно.
В распоряжении редакции «Восток-Медиа» оказался протокол испытаний № 6801/7110 от 6 сентября 2022 года, который выдала Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. Специалисты провели исследование мороженого от арсеньевского производителя на наличие недопустимых включений в продукции, изготовленной по государственным стандартом.
Лидер краевого объединения Всероссийского движения «Матери России» Татьяна Заболотная выразила свое недовольство тем, что «мороженое-фальсификат», в котором обнаружены следы растительных жиров, раздаются детям и могут продаваться в кафе.
«Так не должно быть! Уже везде и всюду говорят о вреде этого пальмового масла. Давно известно, что это не наш продукт. Может жители южных стран его и употребляют, но наши организмы его не воспринимают. У нас он не идет. И всё, что касается здоровья детей — даже не обсуждается! Мы за здоровье детей!», — сказала общественник.
Также Татьяна Заболотная заинтересовалась данным фактом и изъявила желание ознакомиться с протоколами лабораторных исследований, чтобы в дальнейшем рассмотреть возможность о направлении жалоб в компетентные органы для разбирательств с недобросовестным производителем.
Кстати, народный избранник из Законодательного собрания Приморского края Николай Алёшин уже включился в решение данной проблемы и направил два депутатских запроса в Прокуратуру Приморского края и в региональный Роспотребнадзор.
В своих письмах Прокурору региона и главе Роспотребнадзора по Приморью Николай Алешин указал, что лично он неоднократно получал обращения от своих избирателей с вопросами о качестве продукции крупнейшего производителя мороженого — ООО «Арсеньевский молочный комбинат».
«На протяжении всего лета 2022 года в мой адрес неоднократно обращались мои избиратели, жители Приморского края с просьбой разобраться с вопросами качества, касающиеся „пломбира“ от ООО „АМК“. Детально изучив ситуацию, мне стало очевидно, что компетентные органы должны отреагировать на происходящее самым серьезным и беспрецедентным образом», — заявил депутат ЗС ПК Николай Алёшин.