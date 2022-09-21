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Лидер «Матерей России» Приморья возмущена «пломбиром-фальсификатом» в руках детей

Сегодня, 00:26
Фото: zr.media
«Пломбир-фальсификат» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» поджидает любителей сладенького не только на прилавках магазинов, но и в заведениях общественного питания, развлекательных центрах и на различных городских праздниках. И, как известно, самыми большими сладкоежками являются дети.

Однако не все родители Приморского края могут контролировать то, что ест их ребенок, так как мороженое могут раздавать на массовых мероприятиях или добавлять в молочные коктейли. К примеру, на прошлой неделе в Арсеньеве прошел большой праздник, посвященный 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева. В качестве участников на этом мероприятии присутствовал ООО «АМК», который, вероятней всего раздавал детям «мороженое-фальсификат» с растительными жирами в составе, в обмен на выполненные задания в конкурсах.

«Столько счастливых мордашек мы давно не видели», — написал смм-специалист на официальной странице молокозавода в социальной сети «Вконтакте».

А уже в конце текущей недели ООО «АМК» подведет итоги еще одного конкурса, в котором главная награда — сладкий приз. Не сложно догадаться, что в сладкий набор войдет и мороженное. Более того, на афише этого конкурса изображены дети, с удовольствием поедающие мороженое в вафельном стаканчике.

Напомним, что «пломбир» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат», судя по надписи на упаковке, производится в соответствии с госстандартом. Однако этот факт опровергает очередное лабораторное исследование продукции от ООО «Арсеньевский молочный комбинат». Оно вновь выявило растительные жиры в молочных изделиях. В частности, бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин были обнаружены в ГОСТовском пломбире, где их быть не должно.

В распоряжении редакции «Восток-Медиа» оказался протокол испытаний № 6801/7110 от 6 сентября 2022 года, который выдала Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. Специалисты провели исследование мороженого от арсеньевского производителя на наличие недопустимых включений в продукции, изготовленной по государственным стандартом.

Лидер краевого объединения Всероссийского движения «Матери России» Татьяна Заболотная выразила свое недовольство тем, что «мороженое-фальсификат», в котором обнаружены следы растительных жиров, раздаются детям и могут продаваться в кафе.

«Так не должно быть! Уже везде и всюду говорят о вреде этого пальмового масла. Давно известно, что это не наш продукт. Может жители южных стран его и употребляют, но наши организмы его не воспринимают. У нас он не идет. И всё, что касается здоровья детей — даже не обсуждается! Мы за здоровье детей!», — сказала общественник.

Также Татьяна Заболотная заинтересовалась данным фактом и изъявила желание ознакомиться с протоколами лабораторных исследований, чтобы в дальнейшем рассмотреть возможность о направлении жалоб в компетентные органы для разбирательств с недобросовестным производителем.

Кстати, народный избранник из Законодательного собрания Приморского края Николай Алёшин уже включился в решение данной проблемы и направил два депутатских запроса в Прокуратуру Приморского края и в региональный Роспотребнадзор.

В своих письмах Прокурору региона и главе Роспотребнадзора по Приморью Николай Алешин указал, что лично он неоднократно получал обращения от своих избирателей с вопросами о  качестве продукции крупнейшего производителя мороженого — ООО «Арсеньевский молочный комбинат».

«На протяжении всего лета 2022 года в мой адрес неоднократно обращались мои избиратели, жители Приморского края с просьбой разобраться с вопросами качества, касающиеся „пломбира“ от ООО „АМК“. Детально изучив ситуацию, мне стало очевидно, что компетентные органы должны отреагировать на происходящее самым серьезным и беспрецедентным образом», — заявил депутат ЗС ПК Николай Алёшин.

#Общество#Рынки#Приморский край#Школьное питание#Спецпроекты
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