Создать благоприятную среду в городах Дальнего Востока помогут федеральные деньги

Республикам Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому и Хабаровскому краям, а также Амурской области в 2022–2023 годах из федерального бюджета направят около 1,6 миллиарда рублей на развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Общая сумма межбюджетных трансфертов в 2022 году составит около 1,3 миллиарда рублей. Ещё около 300 миллионов направят в 2023 году.
«Эти ресурсы помогут создать благоприятную среду для жителей городов и других населённых пунктов макрорегиона, сделать поездки и места для прогулок и отдыха более комфортными», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 19 сентября.
Часть этих средств намечено потратить на развитие общественного транспорта. Так, в Республике Бурятия за счёт бюджета уже в этом году закупят 14 автобусов для городов Кяхты, Северобайкальска и Закаменска. Четыре автобуса приобретут в Приморье для работы на маршрутах в городе Большой Камень. На бюджетные трансферты также закупят три троллейбуса для Хабаровска, предполагается, что они выйдут на линию до конца 2022 года. Также до конца года в Благовещенске начнут обслуживать пассажиров 11 новых автобусов, купленных за счёт федерального финансирования.
Другая часть финансирования пойдёт на завершение строительства значимых социальных объектов. Например, в Якутии достроят Атамайский центр досуга в селе Бясь-Кюёль. Он объединит дом культуры, библиотеку, спортивный зал и административные помещения. Строительство центра ведётся по поручению президента России. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи Михаила Мишустина с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым 15 августа, когда председатель правительства посетил Якутию в рамках рабочей поездки.
Цель ещё одного трансферта – окончание строительства креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. Учреждение будет работать как бизнес-инкубатор для IT-специалистов, а также архитекторов, дизайнеров, музыкантов и представителей других творческих профессий.
В Забайкальском крае средства федерального бюджета позволят достроить в 2022 году школу-детсад на 500 учеников в посёлке Могзон. Это решит проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях и позволит отказаться от второй смены в школах.
Строительство жилья и благоустройство территорий – ещё одна цель финансирования. В Петропавловске-Камчатском благодаря федеральным средствам приведут в порядок центральную часть города и модернизируют система освещения, а в Приморском крае – начнут строительство жилья в городе судостроителей Большом Камне.
Помимо этого, средства направят Камчатскому краю на подготовку площадки для проведения ежегодного всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
Подписанное распоряжение необходимо для реализации планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ.
Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерацииот 16 июня 2018 года № 1194-р.