Создать благоприятную среду в городах Дальнего Востока помогут федеральные деньги

Часть этих средств намечено потратить на развитие общественного транспорта. Так, в Республике Бурятия за счёт бюджета уже в этом году закупят 14 автобусов для городов Кяхты, Северобайкальска и Закаменска. Четыре автобуса приобретут в Приморье для работы на маршрутах в городе Большой Камень. На бюджетные трансферты также закупят три троллейбуса для Хабаровска, предполагается, что они выйдут на линию до конца 2022 года. Также до конца года в Благовещенске начнут обслуживать пассажиров 11 новых автобусов, купленных за счёт федерального финансирования.