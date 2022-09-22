«Далькомхолод» теперь может отправлять рыбопродукцию в Китай без ограничений

Как отметил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко, экспортный номер для мороженной и замороженной рыбопродукции является основным требованием её допуска на рынки Китая без ограничений.
«Это позволяет нашим клиентам хранить свою рыбопродукцию в холодильно-складском комплексе «Сухой порт» перед отправкой в Китай. Экспортный номер присваивается после успешного прохождения обследования на соответствие санитарным, ветеринарным и гигиеническим нормам КНР и внесения в «Реестр экспортёров» информационной системы «Цербер». Это поможет российским рыбакам увеличить поставки на новые рынки сбыта и будет способствовать укреплению российско-китайского экономического сотрудничества», – сообщил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко.
Отметим, что в настоящий момент АО «Далькомхолод» является крупнейшим портовым холодильным комплексом на Дальнем Востоке, имеющий возможность хранения различной продукции в соответствующих температурных режимах в камерах от 0 до -30 градусов.
Транспортно-логистический центр «Сухой Порт», расположенный в городе Артём Приморского края с дополнительной ЖД инфраструктурой, имеет инновационный холодильный терминал с полезным объёмом хранения 15 тысяч кубометров и автоматизированной шаттловой системой перемещения грузов на палетах.
Возможности «Сухого Порта» позволяют единовременно разместить и подключить до 100 рефрижераторных контейнеров, до 1000 40-футовых контейнеров, закрытые склады позволяют разместить 6 000 тонн рыбной продукции и до 18 000 тонн генеральных грузов на открытых складских площадках для длительного хранения генеральных грузов различного вида, мягких контейнеров (БИГ-БЭГ).