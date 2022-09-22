«Далькомхолод» теперь может отправлять рыбопродукцию в Китай без ограничений

«Это позволяет нашим клиентам хранить свою рыбопродукцию в холодильно-складском комплексе «Сухой порт» перед отправкой в Китай. Экспортный номер присваивается после успешного прохождения обследования на соответствие санитарным, ветеринарным и гигиеническим нормам КНР и внесения в «Реестр экспортёров» информационной системы «Цербер». Это поможет российским рыбакам увеличить поставки на новые рынки сбыта и будет способствовать укреплению российско-китайского экономического сотрудничества», – сообщил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко.