zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Далькомхолод» теперь может отправлять рыбопродукцию в Китай без ограничений

Сегодня, 06:17
Фото: АО «Далькомхолод»
Холодильно-складской комплекс «Сухой порт» АО «Далькомхолод» получил экспортный номер для отправляемой на экспорт в Китай рыбопродукци. Тем самым предприятие подтвердило высокие стандарты своей работы.

Как отметил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко, экспортный номер для мороженной и замороженной рыбопродукции является основным требованием её допуска на рынки Китая без ограничений.

«Это позволяет нашим клиентам хранить свою рыбопродукцию в холодильно-складском комплексе «Сухой порт» перед отправкой в Китай. Экспортный номер присваивается после успешного прохождения обследования на соответствие санитарным, ветеринарным и гигиеническим нормам КНР и внесения в «Реестр экспортёров» информационной системы «Цербер». Это поможет российским рыбакам увеличить поставки на новые рынки сбыта и будет способствовать укреплению российско-китайского экономического сотрудничества», – сообщил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко.

Отметим, что в настоящий момент АО «Далькомхолод» является крупнейшим портовым холодильным комплексом на Дальнем Востоке, имеющий возможность хранения различной продукции в соответствующих температурных режимах в камерах от 0 до -30 градусов.

Транспортно-логистический центр «Сухой Порт», расположенный в городе Артём Приморского края с дополнительной ЖД инфраструктурой, имеет инновационный холодильный терминал с полезным объёмом хранения 15 тысяч кубометров и автоматизированной шаттловой системой перемещения грузов на палетах.

Возможности «Сухого Порта» позволяют единовременно разместить и подключить до 100 рефрижераторных контейнеров, до 1000 40-футовых контейнеров, закрытые склады позволяют разместить 6 000 тонн рыбной продукции и до 18 000 тонн генеральных грузов на открытых складских площадках для длительного хранения генеральных грузов различного вида, мягких контейнеров (БИГ-БЭГ).

#Бизнес#Сухой порт#Порты Дальнего Востока
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56