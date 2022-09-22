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Увеличение в полтора раза поставок товаров из Китая отмечают таможенники Владивостока

Сегодня, 05:54
Фото: пресс-служба Владивостокской таможни
За 8 месяцев 2022 года в регионе деятельности Владивостокской таможни оформлено более пяти миллионов тонн различных китайских товаров: одежды, обуви, спецтехники, машин и механизмов, продуктов питания.

Почти в два раза вырос импорт спецтехники из КНР, следующей морским транспортом. С начала года в порту Владивостока таможенники оформили 85 тысяч единиц новой техники: автопогрузчики, снегоочистители, тракторы, установки для бурения нефтяных и газовых скважин, квадроциклы.

Кроме того импортёры в 15 раз больше стали ввозить китайских автомобилей разных марок. За 8 месяцев этого года через Владивостокскую таможню их ввезено более 10 тысяч.

Сегодня на фоне роста товаропотока особую актуальность приобретает технология предварительного декларирования, отмечает первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарёв

- За счёт предварительного декларирования товары фактически разгружаются с борта судна уже выпущенными. Это даёт возможность не размещать их на временное хранение и оперативно вывозить из порта, освобождая место на площадках, – подчёркивает Константин Пономарев.

По словам первого заместителя начальника Владивостокской таможни, в августе и сентябре удалось оперативно вывезти из порта две крупные партии новых китайских автомобилей марки «Черри» – 1 650 единиц, которые на момент выгрузки с судна были уже выпущены таможней в свободное обращение.

Заблаговременная подача участниками внешнеэкономической деятельности деклараций способствует ускорению процедур оформления товаров и сводит к нулю сроки их нахождения порту, особенно товаров первой необходимости, сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Рощина.

#Бизнес#Дальний Восток#Транспорт международные перевозки#Морские порты
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