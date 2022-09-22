Увеличение в полтора раза поставок товаров из Китая отмечают таможенники Владивостока

Почти в два раза вырос импорт спецтехники из КНР, следующей морским транспортом. С начала года в порту Владивостока таможенники оформили 85 тысяч единиц новой техники: автопогрузчики, снегоочистители, тракторы, установки для бурения нефтяных и газовых скважин, квадроциклы.
Кроме того импортёры в 15 раз больше стали ввозить китайских автомобилей разных марок. За 8 месяцев этого года через Владивостокскую таможню их ввезено более 10 тысяч.
Сегодня на фоне роста товаропотока особую актуальность приобретает технология предварительного декларирования, отмечает первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарёв
- За счёт предварительного декларирования товары фактически разгружаются с борта судна уже выпущенными. Это даёт возможность не размещать их на временное хранение и оперативно вывозить из порта, освобождая место на площадках, – подчёркивает Константин Пономарев.
По словам первого заместителя начальника Владивостокской таможни, в августе и сентябре удалось оперативно вывезти из порта две крупные партии новых китайских автомобилей марки «Черри» – 1 650 единиц, которые на момент выгрузки с судна были уже выпущены таможней в свободное обращение.
Заблаговременная подача участниками внешнеэкономической деятельности деклараций способствует ускорению процедур оформления товаров и сводит к нулю сроки их нахождения порту, особенно товаров первой необходимости, сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Рощина.