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Владимир Тарабарин: производителя нужно воспитывать, чтобы писал на упаковке правду

Вчера, 23:14
Фото: zr.media
ООО «АМК» раздает «мороженое-фальсификат» на массовых праздниках и, не исключено, что этот же продукт добавляют в заведениях общепита Приморского края в коктейли и десерты для детей.

В обоих случаях родители, которые следят за питанием своих чад, не могут проконтролировать то, что ребенок употребляет в пищу. А как показали последние лабораторные исследования, в очередной партии мороженого «пломбир», изготовленного по ГОСТу «Арсеньевским молкомбинатом», были вновь найдены недопустимые включения, не вынесенные в состав на упаковку.

Председатель Приморского отделения Совета отцов Виктор Тарабарин считает, что если производитель ГОСТовской продукции обманывает потребителя, и добавляет в мороженое растительные жиры, которых быть не должно, то его могут ждать печальные последствия. Вплоть до полного закрытия предприятия.

«Если факт наличия пальмового масла в мороженом доказан, то считаю, что это плохо. И, соответственно, нужно воспитывать производителя и обязать его заменить ГОСТ на упаковке на другой документ и прописать наличие растительных масел в продукции. Чтобы люди могли видеть, какое мороженое они покупают и, что в его составе. И в этом случае я говорю как общественник и как отец», - заявил Тарабарин.

Однако это не все последствия, которые может понести производитель, выпускающий «продукцию-фальсификат»

«Есть и другая точка зрения. Экономическая. Если фабрика не уберет ГОСТ с упаковки, а к ней будут регулярно наведываться проверяющие органы, то она может закрыться. А это – рабочие места и налоговые отчисления в региональный бюджет.

В этом случае не допустить таких мер можно только с помощью правды: написать на упаковке, что используется пальмовое масло, а не ГОСТ. И тогда люди сами смогут выбрать, покупать такое мороженое или нет. И всё будет честно», - подчеркивает председатель Приморского отделения Совета отцов.

Напомним, очередное лабораторное исследование продукции от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» вновь выявило растительные жиры в молочных изделиях. В частности, бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин были обнаружены в ГОСТовском пломбире, где их быть не должно.

В распоряжении редакции «Восток-Медиа» оказался протокол испытаний № 6801/7110 от 6 сентября 2022 года, который выдала Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. Специалисты провели исследование мороженого от арсеньевского производителя на наличие недопустимых включений в продукции, изготовленной по государственным стандартом.

#Общество#Школа#Владивосток#Приморский край#Медицина#Спецпроекты
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