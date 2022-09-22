Владимир Тарабарин: производителя нужно воспитывать, чтобы писал на упаковке правду

«Если факт наличия пальмового масла в мороженом доказан, то считаю, что это плохо. И, соответственно, нужно воспитывать производителя и обязать его заменить ГОСТ на упаковке на другой документ и прописать наличие растительных масел в продукции. Чтобы люди могли видеть, какое мороженое они покупают и, что в его составе. И в этом случае я говорю как общественник и как отец», - заявил Тарабарин.