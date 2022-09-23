В Хабаровске рассказали о способах привлечения туристов на Дальний Восток

Как сообщил теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин, для многих регионов Хабаровского края нужно создавать бренд и узнаваемые образы, которые могут вызывать ассоциации с регионом у туристов. Его мнение поддержал блогер Александр Еликов, подчеркнув, что в регионе много достопримечательностей. Но о них сейчас известно мало, поэтому туристам о них нужно больше рассказывать.