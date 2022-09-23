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В Хабаровске рассказали о способах привлечения туристов на Дальний Восток

Вчера, 16:13
В Хабаровске 22 сентября в рамках всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» и форума «ProДФО» прошла экспертная дискуссия, посвященная развитию туризма на Дальнем Востоке посредством тревел-блогинга и медиаресурсов.

Модератором сессии стал ведущий телеканала «Россия 24» Антон Борисов, пишет transsibinfo.com.

Для привлечения внимания потенциальных туристов через видеоблог одних знаний о достопримечательностях недостаточно. Здесь важны эмоции, которые можно передать зрителям. Такой информацией поделился главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников.

По словам эксперта, современный видеоконтент играет важную роль в развитии туристического направления. Поэтому существенный вклад в продвижение туризма на Дальнем Востоке позволит внести всероссийский конкурс «Дальний Восток - земля приключений», которому дал начало полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе форума.

Видеоблогер и экстремальный путешественник, организатор крупных экспедиций в Арктику Богдан Булычев сказал, как именно будут оцениваться работы участников. Он считает, что интерес могут вызвать запись на телефон видеороликов студентами и школьниками.

Основатель блога @uletimru Ирина Полежаева сказала, что сейчас пользователей социальных сетей больше всего привлекает контент, который посвящен маршрутам выходного дня, а также семейным, детским турам на Дальнем Востоке. Она отметила, что растет спрос на детские туры и семейный отдых на Камчатке.

Как сообщил теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин, для многих регионов Хабаровского края нужно создавать бренд и узнаваемые образы, которые могут вызывать ассоциации с регионом у туристов. Его мнение поддержал блогер Александр Еликов, подчеркнув, что в регионе много достопримечательностей. Но о них сейчас известно мало, поэтому туристам о них нужно больше рассказывать.

Digital-евангелист Вячеслав Прохоров добавил, что аудиторию нужно постоянно вовлекать в туризм посредством контента в различных форматах. Их нужно виртуально провести через экскурсии, показывая фотографии и видеоролики, а также разработать приложение или чат-бот с навигацией. 

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