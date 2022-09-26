Кухонный измельчитель пищевых отходов: особенности, назначение и преимущества

Работает оно от электричества, позволяет измельчать твердые бытовые отходы: скорлупу яиц, кожуру огурцов, кости птицы и пр. В измельченном состоянии они легко смываются в канализацию. Купить измельчитель пищевых отходов для раковины вы можете в интернет-магазине Ozon.ru.
Алгоритм работы рассматриваемых устройств довольно простой:
В конструкции измельчителя нет никаких режущих ножей и механизмов. Вместо них в ней установлены специальные кулачки, от действия которых пища сильно ударяется о стенки прибора. Поэтому правильнее будет сказать не «измельчается», а «перетирается».
Важно: чтобы пищевые отходы эффективно удалялись из прибора, вода должна литься чуть дольше, чем работает сам измельчитель. Жидкость просто смоет измельченные остатки.
При использовании измельчителя кухонного в раковину следует помнить о следующих важных моментах:
Еще не все люди обзавелись таким удобным кухонным «гаджетом». В этом им мешают различные убеждения, которые мы и постараемся опровергнуть:
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