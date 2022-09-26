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Кухонный измельчитель пищевых отходов: особенности, назначение и преимущества

Вчера, 03:16
Фото: 1MI
Кухонный измельчитель бытовых отходов представляет собой специализированное устройство, которое встраивается под мойкой, то есть между раковиной и сливной канализацией.

Работает оно от электричества, позволяет измельчать твердые бытовые отходы: скорлупу яиц, кожуру огурцов, кости птицы и пр. В измельченном состоянии они легко смываются в канализацию. Купить измельчитель пищевых отходов для раковины вы можете в интернет-магазине Ozon.ru.

 

Как использовать измельчитель: важные рекомендации

Алгоритм работы рассматриваемых устройств довольно простой:

  1. Включаете холодную воду.

 

  1. Нажимаете на пневматическую кнопку, от которой измельчитель включается.



  1. Кладете все твердые пищевые отходы в отверстие в середине мойки.



  1. Ждете несколько минут, пока происходит измельчение отходов.



  1. Ждете еще пару минут.



  1. Выключаете воду.

 

 

В конструкции измельчителя нет никаких режущих ножей и механизмов. Вместо них в ней установлены специальные кулачки, от действия которых пища сильно ударяется о стенки прибора. Поэтому правильнее будет сказать не «измельчается», а «перетирается».



Важно: чтобы пищевые отходы эффективно удалялись из прибора, вода должна литься чуть дольше, чем работает сам измельчитель. Жидкость просто смоет измельченные остатки.



О чем помнить при использовании прибора

При использовании измельчителя кухонного в раковину следует помнить о следующих важных моментах:

 

  • устройство можно устанавливать только в тех домах, которые подключены к системе централизованной канализации;



  • рекомендуем использовать только холодную воду. Она охлаждает внутренние элементы и не дает жиру залипнуть на трубы;



  • если у вас прибор имеет небольшую мощность, то загружайте отходы небольшими порциями;



  • для эффективной работы измельчителя диаметр отверстия в мойке должен быть не менее 9 см.;



  • если вы не употребляете в пищу мясо и рыбу, то можно приобрести маломощные модели измельчителя.

 



Покупка измельчителя в раковину: основные возражения



Еще не все люди обзавелись таким удобным кухонным «гаджетом». В этом им мешают различные убеждения, которые мы и постараемся опровергнуть:



  • появляется неприятный запах. Он может появиться из-за неправильно установленной канализационной системы под мойкой. Для установки измельчителя необходимо взять S-образный сифон. А если не хочется возиться с дополнительными работами, то можете выработать привычку выкладывать в измельчитель в последнюю очередь лимонную кожуру;



  • можно порезаться. В конструкции измельчителя установлены кулачки вместо ножей. Порезаться невозможно. Даже дотянуться пальцем до рабочих механизмов будет довольно проблематично;



  • если мокрой рукой коснуться кнопки, ударит током. Это исключено, так как под внешней частью кнопки имеется силиконовый шланг, который и собственно давит на реле.

 



Приобрести качественные кухонные измельчители в раковину вы можете в интернет-магазине Ozon по адресу ozon.ru/category/vstraivaemye-izmelchiteli-bytovyh-othodov-32683/. Товар можно заказать с доставкой по вашему адресу.

 

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