Тропа здоровья появилась на Седанке

Про чудесное воздействие на организм оздоровительных сенсорных дорожек прознали и постояльцы Седанкинского дома-интерната. И захотели на собственном опыте проверить их магический эффект. Благо для этого не надо ничего особого делать и никуда ехать – к достоинствам су-джок терапии относят её абсолютную безопасность, доступность и простоту выполнения, что даёт возможность выполнять её самостоятельно и прямо у себя в доме. О своих желаниях ветераны в прошлом году рассказали их частому гостю, депутату Государственной Думы от Приморского края и координатору партпроекта «Старшее поколение» Владимиру Новикову.