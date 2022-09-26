Тропа здоровья появилась на Седанке

Годы-скороходы берут своё, однако живущие в доме-интернате полны оптимизма и свято следуют завету поэта: «Лет до ста расти нам без старости». Им в этом помогают специалисты, персонал и вся инфраструктура краевого социального учреждения, создающая условия не только для комфортного проживания и лечения, но даже занятий спортом и любимыми увлечениями. А на днях на территории дома-интерната появилась просто уникальная Тропа здоровья, обустроенная на принципах восточной медицины и популярной су-джок терапии.
Восточная, в том числе классическая китайская и тибетская медицина в последние годы стала чрезвычайно востребованной. Как и созданная на её основе южно-корейскими врачами су-джок терапия – её методы хорошо зарекомендовали себя в лечении самых разных заболеваний, от банального насморка до гипертонии, сахарного диабета и инсульта. В переводе су-джок означает «кисть-стопа», то есть это техника воздействия на особые, рефлекторные точки, расположенные кистях рук и стопах ног. Элементарный массаж рефлекторных точек позволяет восстановить функции организма, предупредить развитие серьёзных заболеваний и оказать скорую помощь человеку, чьё здоровье находится под угрозой.
ЧУДЕСА, И НЕ ТОЛЬКО
Про чудесное воздействие на организм оздоровительных сенсорных дорожек прознали и постояльцы Седанкинского дома-интерната. И захотели на собственном опыте проверить их магический эффект. Благо для этого не надо ничего особого делать и никуда ехать – к достоинствам су-джок терапии относят её абсолютную безопасность, доступность и простоту выполнения, что даёт возможность выполнять её самостоятельно и прямо у себя в доме. О своих желаниях ветераны в прошлом году рассказали их частому гостю, депутату Государственной Думы от Приморского края и координатору партпроекта «Старшее поколение» Владимиру Новикову.
«Идея создания «тропы здоровья» пришла во время прошлогодней встречи с постояльцами Седанкинского дома-интерната, когда мы с ними обсуждали виды дополнительной помощи. Ветераны высказали желание познакомиться с терапией су-джок, которая помогает в реабилитации старшего поколения. Естественно, мы пошли им навстречу. И тропа здоровья могла появиться здесь ещё раньше, но помешал коронавирус и вызванный им режим ограничений. А так всё воплотилось в жизнь буквально за два месяца», – рассказал «Золотому Рогу» Владимир Новиков.
Тропу здоровья обустроили практически напротив центрального входа в дом-интернат на одной из дорожек парка. Он получилась не самой протяжённой, но и вовсе не короткой – 80 метров. Тропа выложена различными камнями, имеет неровности, выступы и углубления при ходьбе по которым активно массируются биологически активные точки, расположенные на ступнях ног. Правда, чтобы добиться желаемого оздоровительного эффекта, ходить по камням и шероховатостям Тропы здоровья необходимо босиком.
ПРОСТЫЕ РАДОСТИ
Опробовать волшебные свойства такого простого массажа ног собрались многие постояльцы дома-интерната. Вместе с ними на церемонию открытия Тропы здоровья приехали её создатели: строители, меценаты, партнёры. Обустраивать тропу помогали многие: и Группа компаний «Востокцемент», и Главное управление Федеральной службы исполнения наказания по Приморскому краю, и Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания «Родные люди», и артёмовская мебельная фабрика «Альтаир»…
После торжественного перерезания красной ленточки и запуска воздушных шаров, гости и хозяева Седанкинского дома-интерната таки босиком прошлись по обретённой ветеранами Тропе здоровья. Корреспондент «Золотого Рога» также опробовал на себе оздоравливающее воздействие ходьбы по камням и неровностям – ноги после буквально горели до конца дня.
Насколько полезны босые прогулке по тропе, поинтересовался у заведующей Вторым отделением Социально-медицинской реабилитации дома-интерната Татьяны Комбагир.
- Массаж рефлекторных точек на стопе эффективно снимает одышку, кашель, насморк, купирует приступы сердцебиения и панические атаки, останавливает выпадение волос, снижает высокое кровяное давление, позволяет быстро похудеть. Процедура используется в психотерапии для лечения эмоционального перенапряжения, стрессов, депрессий. Су-джок становится незаменимым средством во время реабилитации больных после травм и операций, помогает быстро восстанавливатьорганизм при физическом переутомлении, бессоннице или при нарушении адаптивных функций, – пояснила Татьяна Дмитриевна.
Коллегу дополнила директор Седанкинского дома-интерната Наталья Новикова.
- Чтобы прогулки по Тропе здоровья оказали эффективное воздействие на организм, по сенсорной дорожке нужно ходить не просто босиком, а заниматься этим регулярно. Путь не долгие, но систематические прогулки подарят хорошее самочувствие, бодрость и позволят бороться со многими «возрастными» проблемами, – заметила Наталья Тимофеевна.
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ
Заместитель директора по медицинской части Оксана Сергеева добавила, что су-джок терапия поможет обуздать высокое давление, побороть усталость, слабость, сонливость: «Ходьба по Тропе здоровья добавит каждому энергии, тепла и солнца, поможет затормозить старение организма, простимулирует работу головного мозга, укрепит иммунитет, добавит активность».
Появлению Тропы здоровья живущая в последние несколько лет в Седанкинском доме-интернате Светлана Александровна очень довольна. Ей, ветерану Дальневосточного морского пароходства, давно уже за 80, но она полна энтузиазма и жизнерадостности.
- Это очень, очень здорово, что теперь такая замечательная новинка появилась у нас. Территория нашего дома-интерната просто отличная, настоящий парк, много цветов, есть даже площадки для занятий спортом. А теперь ещё и Тропа здоровья – она станет чудесным дополнением. Спасибо всем, кто помог получить нам такой необходимый подарок, – сказала Светлана Александровна.
А её тёзке – Светлане Всеволодовне уже 95! И хотя гулять она выходит с тростью, но появлению Тропы здоровья также рада.
- Непременно выйду на Тропу, может сразу целиком пройти и не получится, но попробую – ведь ещё один юбилей надо отметить! – говорит Светлана Всеволодовна.
Радость ветеранов по случаю появления Тропы здоровья разделяют и врачи Седанкинского дома-интерната, и руководитель Центра социального обслуживания «Родные люди» Наталья Кокорева.
- Седанкинская Тропа здоровья – пока единственная в крае, уникальное для Приморья сооружение, которого нет больше ни в каком другом лечебном или оздоровительном учреждении региона. Но это только начало, постараемся, чтобы подобных троп у нас появилось больше, – заметила Наталья Владимировна.
Её поддержал и Владимир Новиков.
«Если ветеранам Седанкинского дома-интерната наша Тропа здоровья понравится и они останутся ей довольны, тогда буду договариваться с губернатором, чтобы такие Тропы здоровья включались в финансирование и появлялись а других социальных учреждений края», – подчеркнул депутат Госдумы и инициатор проекта «Долголетие по-приморски».
Кстати, Тропа здоровья появилась в Седанкинском доме-интернате на личные средства депутата Новикова, а также его единомышленников и партнёров. А установленные на старте и финише сенсорной дорожки садовые скамейки – дар артёмовских предпринимателей.
Депутат Госдумы высказал надежду, что такие же Тропы здоровья вскоре появятся и в других городах и посёлках края. В том, что пример Седанкинского дома-интерната по использованию в практике оздоровления ветеранов сенсорной дорожки станет заразительным, Владимира Новикова убеждает опыт «Летних вечеров в парке 50+», проводимых в крае последние годы. Их история длится уже пятилетку.
«За это время кое-что изменилось в сознании их участников: когда вечера только начинались, представители нашего старшего поколения чувствовали на них себя скованно: больше сидели на скамейках, чем танцевали, и нам приходилось мотивировать их. Но сегодня уже совсем другая ситуация: едва только начинает звучать музыка, люди сами выходят на танцплощадку», – рассказывает Владимир Новиков.
А в этом году во Владивостоке появится ещё одна площадка «Летних вечеров» – по просьбе ветеранов.
Добавим, что проект «Долголетие по-приморски» сегодня охватывает более пяти с половиной тысяч участников старшего возраста. Проект нацелен на организацию свободного времени и культурного досуга пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также занятий спортом, физкультурой, оздоровительными практиками и социальным туризмом.
Сергей СЕМЁНОВ