Город закатают в асфальт

Как рассказали в городском управлении дорог, реконструируемый участок дороги постоянно подтапливало.
– Из-за погодных условий покрытие дороги быстро разрушалось. Чтобы отвести воду, здесь будет смонтировано около 60 метров дождеприёмных лотков и новые смотровые колодцы, – рассказали в ведомстве.
Когда будет завершено устройство сети ливневой канализации, на этом проезде уложат новый асфальт в два слоя. Всего будет заасфальтировано почти 2 тысячи квадратных метров дороги.
В это же время подрядные организации ведут активные работы на острове Русский – к концу текущего строительного сезона там появится новая асфальтированная дорога на участке от Ворошиловской батареи в сторону посёлка Экипажный. Прокатиться по ней «с ветерком» автомобилисты должны уже в ноябре.
В администрации Владивостока сообщили, что в настоящее время подрядная организация «ИнвестСтройТорг» продолжает планировку дороги, устройство основания из скального грунта и организацию системы водоотведения.
– Впереди асфальтирование, монтаж барьерного ограждения на опасных участках и другие необходимые мероприятия, – заявили специалисты мэрии.
Примечательно, что работы ведутся одновременно на двух участках: со стороны Ворошиловской батареи и со стороны Экипажного.
– В этом году заасфальтируем здесь более двух километров дороги. Чтобы от Университетского проспекта до Экипажного полностью была асфальтированная дорога, останется провести ремонт последнего участка протяжённостью около километра. Эти работы планируется включить в план мероприятий на следующий год, – добавляют специалисты администрации Владивостока.
Напомним, что жители Русского и гости острова много лет были вынуждены добираться до многих островных посёлков по грунтовым дорогам. Во время рабочей поездки на остров губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков обсудили планы по благоустройству территории. За несколько лет здесь должны появиться комфортные асфальтированные дороги. Предложение получило поддержку полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Между тем, в 2021 году Владивостоку выделили дополнительные средства на ремонт первого участка дороги на острове Русский. На эти деньги заасфальтировали 1,3 километра дороги от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. В этом году средства направили на второй участок – от Ворошиловской батареи в сторону Экипажного. Протяжённость новой асфальтированной дороги увеличили – в этом году сделают более 2 километров.
Полосу подготовила Мария ЦИРЛИНА
Фото: пресс-служба администрации Владивостока