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Город закатают в асфальт

Сегодня, 00:14
Фото: прсс-служба администрации Владивостока
На улице Луговая в районе жилых домов №№ 71 – 77 проводится ремонт проезда. Подрядчик, привлечённый городской администрацией, снял старый разрушенный асфальт и сейчас обустраивает сеть ливневой канализации. Ранее этот участок дорожной сети был включён в перечень комплексного ремонта на текущий год.

Как рассказали в городском управлении дорог, реконструируемый участок дороги постоянно подтапливало.

    Из-за погодных условий покрытие дороги быстро разрушалось. Чтобы отвести воду, здесь будет смонтировано около 60 метров дождеприёмных лотков и новые смотровые колодцы, – рассказали в ведомстве.

Когда будет завершено устройство сети ливневой канализации, на этом проезде уложат новый асфальт в два слоя. Всего будет заасфальтировано почти 2 тысячи квадратных метров дороги.

В это же время подрядные организации ведут активные работы на острове Русский – к концу текущего строительного сезона там появится новая асфальтированная дорога на участке от Ворошиловской батареи в сторону посёлка Экипажный. Прокатиться по ней «с ветерком» автомобилисты должны уже в ноябре.

В администрации Владивостока сообщили, что в настоящее время подрядная организация «ИнвестСтройТорг» продолжает планировку дороги, устройство основания из скального грунта и организацию системы водоотведения.

    Впереди асфальтирование, монтаж барьерного ограждения на опасных участках и другие необходимые мероприятия, – заявили специалисты мэрии.

Примечательно, что работы ведутся одновременно на двух участках: со стороны Ворошиловской батареи и со стороны Экипажного.

    В этом году заасфальтируем здесь более двух километров дороги. Чтобы от Университетского проспекта до Экипажного полностью была асфальтированная дорога, останется провести ремонт последнего участка протяжённостью около километра. Эти работы планируется включить в план мероприятий на следующий год, – добавляют специалисты администрации Владивостока.

Напомним, что жители Русского и гости острова много лет были вынуждены добираться до многих островных посёлков по грунтовым дорогам. Во время рабочей поездки на остров губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков обсудили планы по благоустройству территории. За несколько лет здесь должны появиться комфортные асфальтированные дороги. Предложение получило поддержку полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Между тем, в 2021 году Владивостоку выделили дополнительные средства на ремонт первого участка дороги на острове Русский. На эти деньги заасфальтировали 1,3 километра дороги от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. В этом году средства направили на второй участок – от Ворошиловской батареи в сторону Экипажного. Протяжённость новой асфальтированной дороги увеличили – в этом году сделают более 2 километров.

Полосу подготовила Мария ЦИРЛИНА

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

#Общество#Владивосток#Благоустройство#Администрация Владивостока
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