Город закатают в асфальт

Между тем, в 2021 году Владивостоку выделили дополнительные средства на ремонт первого участка дороги на острове Русский. На эти деньги заасфальтировали 1,3 километра дороги от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. В этом году средства направили на второй участок – от Ворошиловской батареи в сторону Экипажного. Протяжённость новой асфальтированной дороги увеличили – в этом году сделают более 2 километров.