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Плывущие киты украсят парк на Второй Речке

Сегодня, 00:05
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
В столице Дальнего Востока полным ходом идёт благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В районе Второй Речки в рамках федеральной программы приводят в современный вид сквер по адресу улица Русская, 46.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в настоящий момент здесь уже установлены опоры уличного освещения, завершается обустройство пешеходных дорожек, ведётся монтаж малых архитектурных форм – новых скамеек и урн.

Буквально на днях сотрудники подрядной организации начали декорировать покрытие центральной площадки изображениями плывущих китов. Ранее за такой вариант сохранения памяти о ките в сквере проголосовали более 2 тысяч горожан.

По словам исполняющего обязанности руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Артура Шибарова, горожане очень переживали, что после демонтажа скульптуры кита, который был здесь установлен в конце 1990-х – начале 2000-х годов, в сквере не останется отсылки к истории.

    Мы провели голосование, по результатам которого было принято решение инкрустировать изображения плывущих китов в покрытие. Дополнительно мы обязательно установим информационный стенд, на котором в том числе будет информация об истории сквера, – сказал Артур Шибаров.

В скором будущем в самом центре парка будет смонтирован большой теневой навес. Основные работы в сквере планируется завершить в первой декаде октября.

В мэрии города подчеркивают, что в этом году в ходе реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» во Владивостоке благоустраивают парк культуры и отдыха им. С. Лазо и сквер на улице Калинина. А до этого подрядчики закончили благоустраивать Некрасовский сквер.

Миссия национального проекта – преображение городов и посёлков, чтобы они были комфортнее для людей. И одним из показателей эффективности реализации проекта стало вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства – как это получилось с парком на улице Русская, 46.

#Общество#Владивосток#Администрация Владивостока#Благоустройство
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