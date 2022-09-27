Плывущие киты украсят парк на Второй Речке

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в настоящий момент здесь уже установлены опоры уличного освещения, завершается обустройство пешеходных дорожек, ведётся монтаж малых архитектурных форм – новых скамеек и урн.
Буквально на днях сотрудники подрядной организации начали декорировать покрытие центральной площадки изображениями плывущих китов. Ранее за такой вариант сохранения памяти о ките в сквере проголосовали более 2 тысяч горожан.
По словам исполняющего обязанности руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Артура Шибарова, горожане очень переживали, что после демонтажа скульптуры кита, который был здесь установлен в конце 1990-х – начале 2000-х годов, в сквере не останется отсылки к истории.
– Мы провели голосование, по результатам которого было принято решение инкрустировать изображения плывущих китов в покрытие. Дополнительно мы обязательно установим информационный стенд, на котором в том числе будет информация об истории сквера, – сказал Артур Шибаров.
В скором будущем в самом центре парка будет смонтирован большой теневой навес. Основные работы в сквере планируется завершить в первой декаде октября.
В мэрии города подчеркивают, что в этом году в ходе реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» во Владивостоке благоустраивают парк культуры и отдыха им. С. Лазо и сквер на улице Калинина. А до этого подрядчики закончили благоустраивать Некрасовский сквер.
Миссия национального проекта – преображение городов и посёлков, чтобы они были комфортнее для людей. И одним из показателей эффективности реализации проекта стало вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства – как это получилось с парком на улице Русская, 46.