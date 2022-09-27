Плывущие киты украсят парк на Второй Речке

В мэрии города подчеркивают, что в этом году в ходе реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» во Владивостоке благоустраивают парк культуры и отдыха им. С. Лазо и сквер на улице Калинина. А до этого подрядчики закончили благоустраивать Некрасовский сквер.