Поехали по-новому!

Транспорт китайской марки Zhong Tong соответствует всем современным стандартам, в пер- вую очередь касающимся безопасности и технического оснащения. Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, автобусы большой вместимости имеют низкий пол, что удобно при посадке и высадке людей, оборудованы внутренними и внешними видеокамерами, пандусом и местом для коляски, системой ГЛОНАСС, кондиционером.
Управлять таким транспортом – тоже одно удовольствие: кабина водителя оборудована пневмокреслом, в котором удобно сидеть долгие часы работы, а «картинка» со всех камер видеонаблюдения отображается на экране водительской панели управления, что позволяет контролировать ситуацию со всех сторон.
Отметим, что транспортные единицы закупила компания «ДВ-ТрансСети», которая работает по контракту, заключённому с администрацией Владивостока по итогам конкурса. До конца года по заказу компании в город планируется доставка ещё около 15 новых автобусов.
По словам специалистов администрации города Владивостока, приобретённые автомобили пополнят уже существующий автопарк общественного транспорта города и придут на смену автобусам, которым уже более 10 лет.
Как рассказал заместитель главы администрации города Максим Акульшин, перед властями Владивостока стоит задача улучшения качества транспортного обслуживания местных жителей.
– Несколько лет назад был существенно обновлён парк автобусов средней и малой вместимости, сейчас совместно с перевозчиками увеличиваем количество новых автобусов большой вместимости. В этом году администрация Владивостока впервые заключила трёхлетние контракты с компаниями-перевозчиками, в которых одно из условий – наличие автобусов не старше 10 лет. Поэтому многие компании активно и добросовестно обновляют свой парк. До конца года на разные маршруты вместо старых должно выйти около 60 новых транспортных средств 2022 года выпуска. В последующие годы обновление парка продолжится, – отметил Максим Акульшин.
В настоящее время все новенькие автобусы «ДВ-ТрансСети» уже получили номера в ГИБДД. Сейчас сотрудники управления транспорта проводят осмотр машин на предмет соответствия контрактам и необходимым техническим характеристикам, после чего транспорт начнет работу.