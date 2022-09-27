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Поехали по-новому!

Сегодня, 00:02
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
В ближайшие дни по Владивостоку на маршрутах №1 и №54а появятся сразу 15 новых больших и современных пассажирских автобусов.

Транспорт китайской марки Zhong Tong соответствует всем современным стандартам, в пер- вую очередь касающимся безопасности и технического оснащения. Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, автобусы большой вместимости имеют низкий пол, что удобно при посадке и высадке людей, оборудованы внутренними и внешними видеокамерами, пандусом и местом для коляски, системой ГЛОНАСС, кондиционером.

Управлять таким транспортом – тоже одно удовольствие: кабина водителя оборудована пневмокреслом, в котором удобно сидеть долгие часы работы, а «картинка» со всех камер видеонаблюдения отображается на экране водительской панели управления, что позволяет контролировать ситуацию со всех сторон.

Отметим, что транспортные единицы закупила компания «ДВ-ТрансСети», которая работает по контракту, заключённому с администрацией Владивостока по итогам конкурса. До конца года по заказу компании в город планируется доставка ещё около 15 новых автобусов.

По словам специалистов администрации города Владивостока, приобретённые автомобили пополнят уже существующий автопарк общественного транспорта города и придут на смену автобусам, которым уже более 10 лет.

Как рассказал заместитель главы администрации города Максим Акульшин, перед властями Владивостока стоит задача улучшения качества транспортного обслуживания местных жителей.

    Несколько лет назад был существенно обновлён парк автобусов средней и малой вместимости, сейчас совместно с перевозчиками увеличиваем количество новых автобусов большой вместимости. В этом году администрация Владивостока впервые заключила трёхлетние контракты с компаниями-перевозчиками, в которых одно из условий – наличие автобусов не старше 10 лет. Поэтому многие компании активно и добросовестно обновляют свой парк. До конца года на разные маршруты вместо старых должно выйти около 60 новых транспортных средств 2022 года выпуска. В последующие годы обновление парка продолжится, – отметил Максим Акульшин.

В настоящее время все новенькие автобусы «ДВ-ТрансСети» уже получили номера в ГИБДД. Сейчас сотрудники управления транспорта проводят осмотр машин на предмет соответствия контрактам и необходимым техническим характеристикам, после чего транспорт начнет работу.

#Общество#Владивосток#Общественный транспорт#Администрация Владивостока
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