Поехали по-новому!

– Несколько лет назад был существенно обновлён парк автобусов средней и малой вместимости, сейчас совместно с перевозчиками увеличиваем количество новых автобусов большой вместимости. В этом году администрация Владивостока впервые заключила трёхлетние контракты с компаниями-перевозчиками, в которых одно из условий – наличие автобусов не старше 10 лет. Поэтому многие компании активно и добросовестно обновляют свой парк. До конца года на разные маршруты вместо старых должно выйти около 60 новых транспортных средств 2022 года выпуска. В последующие годы обновление парка продолжится, – отметил Максим Акульшин.