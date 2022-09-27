Возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счёте в китайских юанях получили корпоративные клиенты одного из российских коммерческих банков с государственным участием. В кредитном учреждении уверяют, что предложение станет выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит предпринимателям диверсифицировать свой портфель.
В рамках нового предложения банк индивидуально подбирает максимально удобные и выгодные условия по рыночным ставкам. Клиенты могут выбрать различные суммы и сроки размещения средств. Проценты по депозитам выплачиваются на счёт, открытый в валюте вклада. Клиенты могут открыть валютный счёт в банке бесплатно при оформлении любого из пяти пакетов услуг для бизнеса.
«Учитывая интересы наших клиентов на Востоке и рост значения юаня на рынке, мы рассчитываем, что это предложение будет востребовано и поможет бизнесу в развитии деловых отношений и реализации проектов», − отмечает один из старших вице-президентов банка, возглавляющий департамент регионального корпоративного бизнеса данной кредитной организации Руслан Ерёменко.
Его дополняет коллега, ещё один старший вице-президент банка и руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития финансовой организации Юлия Копытова: «На фоне дедолларизации российской экономики юань становится всё более привлекательным активом для юридических лиц. Мы стремимся предлагать клиентам новые инструменты в «мягких» валютах, которые являются альтернативным способом вложения средств и получения дополнительного дохода».
Наконец, очередной старший вице-президент банка Виталий Сергейчук отмечает рост товарооборота между Россией и Китаем.
«Многие наши клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растёт экспорт и импорт, в расчётах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты. Депозиты для юридических лиц – это удобный инструмент для размещения ликвидности в юанях, которая, в свою очередь, позволит нам сформировать пассивную базу под кредитование в китайской валюте», - заверяет он.