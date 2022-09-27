Юрий Трутнев рассказал о центрах военно-спортивной подготовки

— Бизнес?

— Может быть, и бизнес, почему бы и нет. Бизнес тоже должен думать о том, как Родину защищать, никакого бизнеса без Родины не бывает.

— На ваш взгляд, стоит ли давать какие-то преференции спортсменам, например при поступлении в вузы? Такие инициативы не готовит союз?

— Что касается предложений об учете каких-то достижений при поступлении в высшее учебное заведение, считаю, что вы абсолютно правы. За значок ГТО, наверное, большие преференции давать не надо, все-таки по своей идеологии это то, чем должен практически каждый ребенок владеть. Но, например, звание «мастер спорта» точно должно оцениваться по-взрослому. Потому что человек продемонстрировал, что он может системно, долго заниматься, что он может преодолевать трудности. «Мастера спорта» просто так не получишь ни в одной дисциплине. Да, наверное, надо делать это.

Не назову фамилию, но один из руководителей нашего образования предыдущего периода, он сейчас не работает, я когда-то к нему обращался почти с этими же вопросами. Но мы так друг друга, к сожалению, не поняли.

— В детсадах ДФО уже не первый год действует программа раннего физического развития «Маугли», она охватывает уже более 8,3 тысячи детей. Зачем она нужна, мы же не бойцов из трехлеток растим?

— Поддерживаю эту программу с удовольствием. Малыши — это наше будущее. И тот вклад, который мы можем внести в то, чтобы они были здоровыми, счастливыми, веселыми, — это одно из самых важных дел, которые в жизни можно сделать. Я с программой «Маугли» познакомился по настоянию своего тренера по карате Александра Николаевича Алымова. Мы приехали в одну из школ, где шли занятия. Разговаривали с тренером, инициатором этой программы, а рядом малышня занималась. Я смотрел на них и потихонечку терял связь с реальностью. Какой-то мальчишка отжимался раз 50 без каких-либо изменений на лице, кто-то висел в уголке, какая-то девочка на бревне кувыркалась, кто-то на одной ножке приседал. При всем этом они брали на себя такую нагрузку, что, я вас уверяю, любой спортсмен высокой квалификации, выполнив то, что делали эти дети, стоял бы и вытирал пот со лба.

Я говорю: объясните мне, как вы заставляете их выполнять такой объем работы? Он на меня посмотрел с удивлением и ответил: Юрий Петрович, я их ничего не заставляю, они играют. Я посмотрел на эти игры, и мне очень хорошо запомнилась фраза, которую он мне сказал: «Задача не создать каких-то суперлюдей. Задача этой программы — сформировать костно-мышечный аппарат, который позволит человеку стать здоровым, гармонично развить внутренние органы, избежать каких-то нарушений роста. Задача — просто создать этим малышам возможность выйти в следующий этап своей жизни, из детства в юношество, абсолютно здоровыми, гармонично развитыми. А дальше пусть они сами решают, каким спортом заниматься».

Мне эта идея кажется очень правильной и гораздо больше нравится, чем сидение на таблетках. 98 процентов родителей положительно отзываются о работе тренеров и достижениях в физическом развитии детей, уровень общей организованности дошкольников повысился до 80 процентов. Заведующие детсадов отмечают, что у детей улучшились осанка, общее самочувствие.

У программы есть еще одна важная сторона — она мультиплицируется. То есть не один тренер уникальный, который может так тренировать детей, а они готовят тренеров, которые дальше это тиражируют.

Пока исходим из того, что подготовка будет начинаться в 14 лет

Понимаю, что не моя кафедра. Несколько лет назад я позвонил тогдашнему руководству минспорта и говорю: можете посмотреть и какую-то помощь оказать людям, чтобы это внедрялось? Отправили замминистра. Он приехал, посмотрел и начал задавать вопросы: а у вас есть такой-то сертификат, а такой? И надиктовал бедному тренеру, который детишек воспитывает, примерно полметра по толщине бумаги написать, утвердить, согласовать. С такими помощниками и врагов не надо, поэтому у нас иногда это все коряво выглядит.

— В школах Дальнего Востока еще внедряется программа по карате киокушинкай. Есть к ней интерес?

— Ко мне обратился один из моих коллег, чемпион мира по киокушинкай Хаид Мантаев, предложил развивать дисциплину в дальневосточных школах. Мы ничего силовым методом не продавливали, регионы сами заинтересовались. Такое одобрение дал ряд дальневосточных регионов, и такие занятия начались с 1 сентября. Мне кажется, что такие вещи почти невозможно насаждать директивным образом. Эти занятия проходят в рамках внеурочной деятельности. Занятия проводятся бесплатно. Этот проект в большей степени воспитательный и образовательный, чем даже спортивный.

А сейчас дополнительно прорабатывается вопрос о строительстве быстровозводимых модульных школьных спортзалов на территории Дальнего Востока в тех местах, где есть такая необходимость. Пока речь идет о 50 таких залах.

И что важно, эта инициатива идет не от власти, а от общественности. Когда возникают энтузиасты, которые умеют это делать, у которых к этому душа открыта, то наша задача — просто их поддерживать, не заставлять писать кучу бумаг. Важно, чтобы дети рано привыкали к спорту. Мне кажется, что потом это обязательно скажется на их жизни.