Что нужно знать о частичной мобилизации?

Кого сейчас мобилизуют, кто подлежит призыву?
Подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации.
Это те, кто имеет военно-учётную специальность. Приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт, приобретённый в ходе участия в боевых действиях.
Студентов мобилизуют на специальную военную операцию?
Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации.
Студентам, поступившим в магистратуру или аспирантуру сразу после окончания бакалавриата, также предоставляется отсрочка.
Будут ли отправлять солдат-срочников на территорию специальной военной операции?
Военнослужащие по призыву («срочники») направляться для участия в специальной военной операции не будут.
Пройдут ли в этом году военные сборы?
Сборы отменены в связи с объявлением частичной мобилизации.
Будут ли готовить к службе мобилизованных?
Да, будут. Граждане обязательно пройдут дополнительную боевую подготовку для восстановления своих навыков.
Куда будут отправлять мобилизованных?
Будут отправлять в соединения, воинские части и подразделения Вооружённых Сил, где они будут выполнять задачи по предназначению в соответствии с принятыми решениями командования.
Сколько всего человек получат повестки в ходе частичной мобилизации?
По информации Министерства обороны, общее число мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.
С какими воинскими званиями (рядового состава, прапорщики, офицеры) граждане подлежат призыву в ходе частичной мобилизации в первую очередь?
Приоритетными критериями комплектования являются военно-учётные специальности, а не воинские звания.
В рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.
Какие законные основания будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации (наличие детей, обучение в вузе, специалисты ИТ, заболевания и т.п.)?
В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться:
- забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение (например, в организациях ОПК);
- граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;
- граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
- граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
- граждане, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
- граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет;
- граждане, матери которых кроме них имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
Призываются ли из запаса граждане, находящиеся сегодня за пределами Российской Федерации?
Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учёте и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учёте, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Какие возрастные рамки или ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса? Будут ли призываться женщины?
В приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50 лет, старших офицеров - до 55 лет.
Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами до 45 лет, имеющими соответствующие военно-учётные специальности, но потребность в таких специалистах минимальная. К ним относятся, например, медицинские работники.
По информации ресурса «Объясняем.РФ»