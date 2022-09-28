Что нужно знать о частичной мобилизации?

- граждане, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);