Про предательство Мазепы споют во Владивостоке

«Опера «Мазепа» — это второе произведение после «Евгения Онегина» на Приморской сцене Мариинского театра, в котором тесно сошлись два великих имени: Александр Пушкин и Пётр Чайковский. Сюжетом оперы раскрывается одна из непростых страниц русской истории, посвященная победе Петра Великого над шведским королём Карлом Двенадцатым в ходе Северной войны, длившейся почти двадцать лет, и поражение гетмана Мазепы, предавшего русского царя. На фоне драматических событий, развивающихся в спектакле, зритель сможет насладиться чудесной лирической музыкой и прекрасными балетными сценами. Решение, принятое маэстро Гергиевым — показать приморской публике эту оперу и оставить её в репертуаре театра, вызвано тем, что наша труппа и наши солисты имеют тот профессиональный и вокальный ресурс, который позволяет им справиться с очень красивыми, но и с очень технически сложными партиями в опере», — отметила художественный руководитель Приморской сцены, заслуженная артистка России Ирина Соболева.