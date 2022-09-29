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Про предательство Мазепы споют во Владивостоке

Сегодня, 08:28
Фото: Сергей Семёнов / «Золотой Рог»
Публику Владивостока ждут два дня премьерных показа оперы Чайковского.
Сюжет
Музыка

Одну из самых знаменитых исторических постановок Мариинского театра — оперу П.И. Чайковского «Мазепа» (12+) в исполнении солистов Приморской сцены публика Владивостока смогут увидеть 30 сентября и 2 октября.

Вспоминая о своей работе над этим произведением, композитор отмечал, что ни одно большое сочинение не давалось ему с таким трудом как эта монументальная драма.

Чайковский смог создать уникальное произведение. Любовный дуэт сопрано и баритона — редкий случай для оперного жанра. Мария юна, Мазепа стар. История кажется неправдоподобной, но она исторически достоверна. Сила и обаяние пушкинских стихов и неповторимая яркость образов были мощным творческим стимулом для Чайковского. После премьеры Александр III даже пожаловал композитору орден Святого Владимира четвёртой степени в награду.

Драма любви и предательства разворачивается на фоне обширной исторической панорамы с ярким национальным колоритом, хорошо знакомым Чайковскому.

«Опера «Мазепа» — это второе произведение после «Евгения Онегина» на Приморской сцене Мариинского театра, в котором тесно сошлись два великих имени: Александр Пушкин и Пётр Чайковский. Сюжетом оперы раскрывается одна из непростых страниц русской истории, посвященная победе Петра Великого над шведским королём Карлом Двенадцатым в ходе Северной войны, длившейся почти двадцать лет, и поражение гетмана Мазепы, предавшего русского царя. На фоне драматических событий, развивающихся в спектакле, зритель сможет насладиться чудесной лирической музыкой и прекрасными балетными сценами. Решение, принятое маэстро Гергиевым — показать приморской публике эту оперу и оставить её в репертуаре театра, вызвано тем, что наша труппа и наши солисты имеют тот профессиональный и вокальный ресурс, который позволяет им справиться с очень красивыми, но и с очень технически сложными партиями в опере», — отметила художественный руководитель Приморской сцены, заслуженная артистка России Ирина Соболева.

Лауреат Сталинской премии режиссёр Илья Шлепянов и известный советский театральный художник Александр Константиновский создали эталон «большого стиля», вполне соответствующий музыке этой оперы. Здесь панночки чернобровы, а казаки носят шаровары; наряды расшиты жемчугами, оторочены соболями. Мощный оперный ампир «Мазепы» особенно порадует поклонников традиционного театра. Сегодня эта опера является истинным подарком и волнующим, сложным испытанием для любого оперного солиста, обладающим выраженным баритоном. Партии к премьере на Приморской сцене готовят ведущие солисты театра. За пультом оркестра — главный дирижёр Павел Смелков.

Концертное исполнение оперы «Мазепа» Приморская сцена уже представляла в ноябре 2020 года в честь 180-летия со дня рождения композитора. Единственный спектакль в постановке Ильи Шлепянова прошёл в рамках VII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» при участии солистов Мариинского театра. Теперь постановка остаётся во Владивостоке, и «Мазепа» войдёт в репертуар Приморской сцены, отмечается в сообщении пресс-службы оперного театра.

#Общество#Музыка#Театр
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